हार्दिक पंड्या नहीं बल्कि यह दिग्गज है सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram

Wasim Akram on Best All rounder in Cricket: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने उस खिलाड़ी के नाम का ऐलान किया है जिसे वो इस समय दुनिया का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर मानते हैं. स्पोर्ट्सक्रीड़ा के साथ बात करते हुए अकरम ने इस बारे में बात की है. अकरम ने माना है कि सुनील नरेन इस समय दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं. दरअसल, आईपीएल में नरेन लगातार रन बना रहे हैं, गेंदबाजी के अलावा नरेन बल्लेबाजी से भी तहलका मचाने में सफल रहे हैं. ऐसे में जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या नरेन को आप बेस्ट ऑलराउंडर मानते हैं, इसपर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने रिएक्ट किया.