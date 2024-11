IND vs AUS: "करियर में बहुत आगे जाएंगा, ", जायसवाल नहीं, बल्कि यह खिलाड़ी होगा भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on India Next Super Star: पर्थ टेस्ट मैच में (IND vs AUS, Perth Test) भारतीय टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है. एक ओर जहां गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया तो वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल ने 161 रन और विराट कोहली ने नाबाद 100 रनों की पारी खेलकर पर्थ में ऐतिहासिक कमाल कर दिखाया है. वहीं, पर्थ में भारत के परफॉर्मेंस को लेकर वसीम अकरम ने रिएक्ट किया है. एक ओऱ जहां वसीम ने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ की है तो वहीं, भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर (Wasim AKram on Washington Sundar) को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. दरअसल, पर्थ टेस्ट मैच में वाशिंगटन सुंदर को अश्विन और जडेजा के ऊपर वरीयता दी गई और प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. इसी को लेकर वसीम ने रिएक्ट किया और माना है कि वाशिंगटन सुंदर खासकर ऑलराउंडर स्किल्स में भारतीय क्रिकेट के अगले सुपरस्टार बनने वाले हैं.

वसीम अकरम ने स्टार स्पोर्ट्स पर सुंदर को लेकर बात की और भविष्यवाणी करते हुए अपनी राय दी औऱ कहा, "वह एक अच्छे खिलाड़ी की तरह दिखते हैं और मुझे यकीन है कि वह अपने करियर में बड़ा बदलाव लाएंगे. सुंदर एक होनहार क्रिकेटर है और आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के नए सुपरस्टार होंगे." इसके साथ-साथ रवि शास्त्री ने भी अकरम के साथ मिलकर ऑलराउंडर की तारीफ की. उन्होंने कहा, "टीम प्रबंधन को उस पर भरोसा है और यही वजह है कि वह सीनियर रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन से आगे खेल रहा है."

पर्थ टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी 487/6 रन बनाकर घोषित कर दी. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रनों का टारगेट दिया है. भारत की ओऱ से जायसवाल ने 161 और कोहली ने नाबद 100 रनों की पारी खेली. विराट का टेस्ट में यह 30वां शतक है. कोहली ने ऐसा कर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ब्रैडमैन ने टेस्ट में 29 शतक लगाए थे. कोहली ने अपनी 100 रनों की नाबाद पारी में 143 गेंद का सामना किया था जिसमें 8 चौके औऱ दो छक्के लगाए.