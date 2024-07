''टी20 में पैसा कमाएंगे'', अर्शदीप सिंह को मिला वसीम अकरम का ज्ञान, विरासत छोड़ने की है बात

Wasim Akram gave suggestion to Arshdeep Singh: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अर्शदीप सिंह ने अपनी उम्दा गेंदबाजी का सबसे लोहा मनवाया है. टूर्नामेंट के दौरान उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा. वह वेस्टइंडीज में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज रहे. इसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से सर्वाधिक विकेट चटकाने का कारनामा किया. टूर्नामेंट के दौरान उनकी गेंदों को दोनों तरफ स्विंग करते देख हर कोई हैरान था. यही वजह है कि जब अब टूर्नामेंट समाप्त हो गया है तो पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने उनको लेकर बड़ा बयान दिया है.

58 वर्षीय अकरम का कहना है, ''अर्शदीप सिंह को 4 दिवसीय क्रिकेट पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए. वह गेंद को दोनों तरफ घुमाते हैं. मुझे उम्मीद है कि उनके दिमाग में टेस्ट क्रिकेट होगा. क्योंकि आप टी20 में पैसा कमाएंगे और अगर आपको विरासत छोड़नी है तो आपको ऐसा करना होगा. लंबे फॉर्मेट वाले क्रिकेट पर विचार करें.''

Wasim Akram " Arshdeep Singh should be focusing on four-day cricket too.He swings the ball both ways.I hope he has Test cricket on his mind because you will make money in T20s and if you have to leave a legacy,you have to think about long-format cricket."pic.twitter.com/L5rHpve0uf