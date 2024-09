Video: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का हुआ लाई-डिटेक्टर टेस्ट, झूठ बोलने पर लगा बिजली का झटका, हुए कई सारे खुलासे

Lie Detector Test for Australia players: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों का लाई-डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऑस्ट्र्रेलियाई खिलाड़ियों को लाई-डिटेक्टर टेस्ट के दौरान झुठ बोलने पर बिजली का झटका भी दिया गया है. यह मजेदार वीडियो फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. फोक्स किकेट पर 'फ्लेच एंड हिंडी' शो के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का यह टेस्ट करावाय गया, हालांकि यह मजाकिया तौर पर थे. लेकिन वीडियो को देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

इस मजेदार सवाल-जवाब सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बेहद ही मजाकिया सवाल पूछा गया था. टीम के कप्तान पैट कमिंस से पूछा गया कि क्या 'बैजबॉल' को कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. कमिंस ने बिना झिझके कहा कि 'बैजबॉल' वाकई में बकवास है.इसके अलावा ट्रेविस हेड से सवाल पूछा गया कि, "2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड चैंपियन बनने के बाद खूब सारी शराब का सेवन किया था. इस सवाल पर ट्रेविस हेड ने 'हां' में जवाब दिया.

वहीं, उस्मान ख्वाजा से भी एक मजेदार सवाल पूछा गया कि "क्या वॉर्नर के रिटारमेंट के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का माहौल बेहतर हुआ है, इस सवाल पर ख्वाजा ने न में जवाब दिया जिसके बाद उन्हें बिजली का झटका दिया गया था." इस मजेदार वीडियो में मार्नस लाबुशेन भी शामिल हुए थे. इस मजेदार लाई-डिटेक्टर टेस्ट में खिलाड़ियों से कुछ वय़स्क सवाल भी पूछे गए जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.

बता दें कि सितंबर में स्कॉटलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम टी-20 सीरीज खेलने वाली है. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी. जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 टी-20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. इसके अलावा इसी साल के अंत में भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाएगी. भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच टेस्ट सीरीज काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी.

टेस्ट मैच टीम जगह तारीख समय

पहला टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया पर्थ 22 से 26 नवंबर सुबह 7 बजकर 50 मिनट

दूसरा टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 6 से 10 दिसंबर सुबह 9 बजकर 30 मिनट

तीसरा टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन 14 से 18 दिसंबर सुबह 5 बजकर 50 मिनट

चौथा टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 26 से 30 दिसंबर सुबह 5 बजे

पांचवां टेस्ट भारत vs ऑस्ट्रेलिया सिडनी 3 से 7 जनवरी सुबह 5 बजे