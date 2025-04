विवियन रिचर्ड्स ने सुनील गावस्कर को नहीं बल्कि इस बल्लेबाज को बताया अपने दौर का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

Viv Richards picks Javed Miandad best batsman: दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज रहे वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो अपने समय का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं. विवियन रिचर्ड्स ने क्रिकेट पाकिस्तान के साथ बात करते हुए उस बल्लेबाज के नाम का खुलासा किया है. महान रिचर्ड्स ने सुनील गावस्कर नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज जावेद मियांदाद को अपने समय का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया है. इंटरव्यू में विवियन रिचर्ड्स से पूछा गया कि "वह कौन सा बल्लेबाज था जो आपके खेलने के दौरान में सबसे करीब थे, इस सवाल का जवाब देते हुए विवियन रिचर्ड्स ने पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जावेद मियांदाद का नाम लिया. पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने कहा कि, "मेरे समय में मैं जावेद को सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मानता हूं. यदि मुझे ऐसे बल्लेबाज को चुनने को कहा जाए जिसे अपने जीवन के लिए बल्लेबाजी करने के लिए कहूंगा तो वह जावेद मियांदाद होंगे." (Viv Richards reveals the Pakistani player he was closest to during his playing days)

बता दें कि जावेद मियांदाद ने अपने करियर में (Javed Miandad - Cricket Player Pakistan) 124 टेस्ट मैच खेलकर 8832 रन बनाए जिसमें 23 शतक और 43 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की तो वहीं वनडे में मियांदाद ने 233 मैच खेलकर 7381 रन बनाने में सफल रहे थे. मियांदाद ने अपने वनडे करियर में 8 शतक और 50 अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. मियांदाद को पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है.

दूसरी ओर विव रिचर्ड्स (Viv Richards Career Stats) की बात करें तो वेस्टइंडीज के इस महान बल्लेबाज ने (Viv Richards - Cricket Player West Indies) ने अपने करियर में 121 टेस्ट में 8540 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है. विव रिचर्ड्स ने अपने टेस्ट करियर में 24 शतक और 45 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की थी. वहीं, वनडे में रिचर्ड्स ने 187 मैच खेलकर 6721 रन बनाए हैं. वनडे में रिचर्ड्स के नाम 11 शतक और 45 अर्धशतक शामिल है.