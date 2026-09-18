बीसीसीआई की सालाना मीटिंग में अंपायरों के लिए खुशखबरी, अरुण धूमल फिर बने IPL चेयरमैन

बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल फ़ॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने शुक्रवार को अपने हेडक्वार्टर में हुई 95वीं सालाना आम बैठक में अरुण सिंह धूमल और एम. खैरुल जमाल मजूमदार को इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल के लिए फिर से चुना. इन दो सीटों के लिए किसी और उम्मीदवार ने नॉमिनेशन नहीं भरा, इसलिए IPL चेयरमैन के तौर पर दूसरा कार्यकाल चाह रहे धूमल और इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) का प्रतिनिधित्व करने वाले मजूमदार का औपचारिक रूप से फिर से चुना जाना तय हो गया.

BCCI के चुनाव अधिकारी ए.के. जोति द्वारा जांच के बाद सही नॉमिनेशन की अंतिम लिस्ट की पुष्टि करने के साथ ही, फ़्रैंचाइजी टी20 लीग की फैसला लेने वाली संस्था में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इन दोनों का आसानी से फिर से चुने जाने का रास्ता साफ़ हो गया. एक और अहम फैसले में, आम सभा ने घरेलू अंपायरों और मैच रेफरी के लिए पेमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव और ग्रेड के नए रीक्लासिफिकेशन को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी, साथ ही मुख्य वित्तीय और प्रशासनिक प्रस्ताव भी पास किए.

फाइनेंशियल साइकल के लिए ऑडिटर भी नियुक्त

बोर्ड ने औपचारिक रूप से 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए अपने ऑडिट किए गए अकाउंट्स स्टेटमेंट को अपनाया और 2026-27 के लिए सालाना बजट को मंज़ूरी दी, साथ ही आने वाले वित्तीय चक्र के लिए ऑडिटर भी नियुक्त किए. आने वाले समय में कई अहम पड़ावों को देखते हुए, आम सभा ने 2027 में IPL के 20वें सीजन को भव्य समारोहों के साथ मनाने का फ़ैसला किया. बोर्ड 2028 में अपनी शताब्दी (100 साल पूरे होने) के लिए भी तैयारियां शुरू करेगा.

एक बयान में, BCCI ने कहा कि शताब्दी समारोह पूरे एक साल तक चलेंगे, जो दिसंबर 2027 में शुरू होंगे और 2028 तक चलेंगे, ताकि देश की क्रिकेट यात्रा के एक अहम अध्याय का जश्न मनाया जा सके. पॉलिसी के मोर्चे पर, BCCI की 'यौन उत्पीड़न की रोकथाम' (POSH) पॉलिसी के तहत एक नई आंतरिक समिति का गठन किया गया. बोर्ड ने यह भी कहा कि उसने अपनी 'उम्र सत्यापन पॉलिसी' को अपडेट किया है और आधिकारिक तौर पर अपनाया है.

इसके अलावा, आम सभा ने दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए सहायता को बेहतर बनाने के लिए राज्य इकाइयों के साथ चर्चा की, जिसमें सुविधाओं को अपग्रेड करने और उनके विकास में मदद के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया. AGM के लिए हेडक्वार्टर में मौजूद खास लोगों में BCCI प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास, वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, बोर्ड सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया के साथ-साथ सौरव गांगुली, सौरभ तिवारी, जयदेव शाह, रोहन जेटली और अभिषेक डालमिया शामिल थे.

इस मीटिंग में अलग-अलग स्टेट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इनमें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल (CAB) की तरफ़ से भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व BCCI प्रेसिडेंट गांगुली और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) की तरफ़ से भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ वेंकटेश प्रसाद शामिल थे.

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