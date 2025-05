वीरेंद्र सहवाग ने बताया कौन सा गेंदबाज है दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर

Virender Sehwag Called Muttiah Muralitharan The Most Dangerous Bowler In The World: भारतीय टीम के पूर्व विध्वंसक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अपने जमाने में उन्होंने दुनिया के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी. मगर एक गेंदबाज ऐसा था जिसे वो भी नहीं पढ़ पाते थे. शायद यही वजह है कि उन्होंने उस गेंदबाज को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर करार दिया है. यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन हैं. सहवाग ने मुरलीधरन के बारे में अपना विचार साझा करते हुए कहा था, 'अगर आज भी मुझे मुरलीधरन को खेलना होता है तो रात में नींद नहीं आती है. क्योंकि उनका जो एक्शन है वो इतना खतरनाक है कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वो कौन सी ऑफ स्पिन डालेंगे और कौन सा दूसरा डालेंगे.'

सहवाग ने बताया, 'एक बार सचिन तेंदुलकर ने हमें बताया कि जब वो अपना हाथ ऊपर ले जाते हैं तो उनका अंगूठा नजर आता है, तो जब उनका अंगूठा नजर आए तो आप उनको पिक कर सकते हो कि यह गेंद दूसरा होगा.'

भारतीय ओपनर ने कहा, 'दुर्भाग्य से मैं जब उनके अंगूठे को ध्यान से देखता था तो उनका अंगूठा भी ब्लैक होता था और उनका चेहरा भी ब्लैक. ऐसे में मुझे उनका अंगूठा नजर नहीं आता था. ऐसे में पता ही नहीं चलता था कि वह कौन सा दूसरा डाल रहे हैं और कौन सी ऑफ स्पिन.'

सहवाग ने कहा, 'सात से आठ साल लग गए मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में मुरली को टेकल करने में, तो 2001 से लेकर 2007-08 तक मैं जब भी श्रीलंका के खिलाफ खेलता था तो मुझे मुरलीधरन का डर सताता था. अबतक सबसे खतरनाक गेंदबाज मैंने खेला है जिससे मुझे डर लगा हो तो वो मुरलीधरन थे.'

यह भी पढ़ें- Harbhajan Singh: जैक कैलिस या कपिल देव नहीं, हरभजन सिंह ने इस खिलाड़ी को बताया बेस्ट ऑलराउंडर