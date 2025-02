IND vs PAK: विराट कोहली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Virat Kohli, IND vs PAK: विराट कोहली (Virat Kohli World Record in ODI vs Pakistan) ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में (Virat Kohli record in Champions Trophy) अपने वनडे करियर का 51वां शतक ठोककर भारत को शानदार 6 विकेट से जीत दिला दी. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 111 गेंद पर 100 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में कोहली ने 7 चौके लगाए. कोहली के शतकीय पारी के दम पर भारत ने पाक (IND vs PAK) को 6 विकेट से हरा दिया. बता दें कि कोहली ने अपनी शतकीय पारी के दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. किंग कोहली पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं . कोहली ने साल 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में नाबाद 122 रन की पारी खेली थी. वहीं, 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में किंग कोहली ने 107 रन की पारी खेली थी.

अब चैंपियंस ट्रॉफी में कोहली ने 100 रनों की पारी खेली. बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में कोहली का यह पहला शतक है. इसके साथ-साथ कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में यह चौथा शतक है. बता दें कि कोहली ने करीब 15 महीने बाद वनडे फॉर्मेट में शतक जड़ा है.

पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज (Most ODI 100s against Pakistan)

5 - ब्रायन लारा

5 - सचिन तेंदुलकर

4 - डेसमंड हेन्स

4 - डेविड वार्नर

4 - विराट कोहली

इसके अलावा कोहली एक ही टीम के खिलाफ़ चैंपियंस ट्रॉफी में शतक, क्रिकेट वर्ल्डकप में में शतक और T20WC में अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने ऐसा कारनामा अपने करियर में किया है. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ यह कमाल किया है तो वहीं दूसरी ओर रोहित ने ऐसा अनोखा धमाका बांग्लादेश के खिलाफ किया था.

बता दें कि कोहली का इंटरनेशनल करियर में यह 82वां शतक है. कोहली ने इसके अलावा अपने वनडे करियर में 14000 रन भी पूरे कर लिए हैं. किंग कोहली वनडे में सबसे तेज 14 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर किंग कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है.