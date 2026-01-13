विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ, 2nd ODI: किंग कोहली की नजर वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, ऐसा करते ही तोड़ देंगे सहवाग-रिकी पोंटिंग का वनडे महारिकॉर्ड

Virat Kohli upcoming record:: विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में 7 रन से अपने 85वें अंतराष्ट्रीय शतक से दूर रह गए थें.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ, 2nd ODI: किंग कोहली की नजर वर्ल्ड रिकॉर्ड पर, ऐसा करते ही तोड़ देंगे सहवाग-रिकी पोंटिंग का वनडे महारिकॉर्ड
Virat Kohli World record: विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका

Virat Kohli, IND vs NZ, 2nd ODI:  : भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) क्रिकेट में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हैं. कोहली के पास कीवी टीम के विरुद्ध सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बनने का सुनहरा मौका है. फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे अधिक वनडे शतकों का रिकॉर्ड संयुक्त रूप से तीन बल्लेबाजों के नाम दर्ज है. भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और मौजूदा भारतीय स्टार विराट कोहली, तीनों ने ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 6-6 शतक जड़े हैं.

विराट की नजर सहवाग-पोंटिंग के महारिकॉर्ड पर

सहवाग ने अपने करियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 मैचों की 23 पारियों में कुल 1157 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 130 रन रहा. इस दौरान उनका औसत 52.59 और स्ट्राइक रेट 103.95 का रहा, जिसमें 6 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे. वहीं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग ने 51 मैचों की 50 पारियों में 1971 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन था, जबकि उनका औसत 45.83 और स्ट्राइक रेट 81.71 का रहा. पोंटिंग के नाम भी 6 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज हैं.

वहीं, विराट कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 मैचों की 34 पारियों में 1750 रन बनाए हैं. कोहली का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 154 रन है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका औसत 56.45 है, जो कि तीनों बल्लेबाजों में सर्वश्रेष्ठ है, और स्ट्राइक रेट 95.83 का है. कोहली भी 6 शतक और 10 अर्धशतक लगा चुके हैं.

आंकड़ों से स्पष्ट है कि विराट कोहली ने पोंटिंग और सहवाग से काफी कम मैचों में 6 शतक पूरे किए हैं. ऐसे में अगर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और शतक लगा देते हैं, तो वह इस टीम के विरुद्ध वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे और एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, New Zealand, Virat Kohli, Virender Sehwag, Ricky Ponting, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now