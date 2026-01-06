विराट कोहली vs वैभव सूर्यवंशी: यूथ वनडे में किसका कैसा है रिकॉर्ड, क्या वैभव बना पाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

Virat Kohli vs Vaibhav Suryavanshi: विराट कोहली के फैंस 18 अगसत 2008 की तारीख कभी नहीं भूलने वाले हैं क्योंकि इस दिन पूर्व भारतीय कप्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. हालांकि, किंग कोहली उससे पहले घरेलू सर्किट में दमदार प्रदर्शन कर रहे थे. जबकि 2008 में उनकी अगुवाई में टीम इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. कोहली अपने शुरुआती दिनों से ही यह दिखा रहे थे कि वह आगे चलकर क्या करने वाले हैं. कुछ ऐसा ही अंदाज युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का है. बाएं हाथ का यह बल्लेबाज मजह 14 की उम्र में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर है. 15 के होने से पहले वैभव ही टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन यूथ वनडे के लिए उन्हें भारत का कप्तान बनाया गया. वैभव यूथ वनडे में सबसे युवा कप्तान है. उनकी अगुवाई में टीम इंडिया यह सीरीज जीत चुकी है. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से वैभव सबको अपना दिवाना बना चुके हैं. जिस उम्र में बच्चे इस उलक्षन में होते हैं कि हाई स्कूल के बाद कौन सी स्ट्रीम चुननी है, उस उम्र में वैभव रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना जा रहे हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि वैभव को सीनियर टीम में जगह बनाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन अगर वह अंडर-19 में इसी तरह खेलते रहे, तो यह तो तय है कि कई मौजूदा दिग्गजों का रिकॉर्ड जरूर तोड़ देंगे.

विराट कोहली vs वैभव सूर्यवंशी: यूथ वनडे का रिकॉर्ड

वैभव ने अभी तक भारत के लिए 17 अंडर-19 वनडे या यूथ वनडे खेले हैं और उसमें उन्होंने 49.76 की औसत और 163.00 की स्ट्राइक रेट से 846 रन बनाए हैं. वैभव भारत के लिए यूथ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं और आने वाले दिनों में वह विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

विराट कोहली ने भारत के लिए 28 यूथ वनडे में 46.57 की औसत और 85.56 की स्ट्राइक रेट से 978 रन बनाए हैं. विराट ने इस दौरान एक शतक और छह अर्द्धशतक लगाए थे, जबकि वैभव के नाम 2 शतक और चार अर्द्धशतक हैं. वैभव को विराट से आगे निकलने के लिए 133 रन चाहिए और सूर्यवंशी के कैलिबर को देखकर लगता है कि उन्हें इसके लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

यह भी संभव है कि वैभव अंडर-19 में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बना जाएं. फिलहाल यह रिकॉर्ड विजय जोल के नाम हैं. जिन्होंने 36 मैचों में 42.54 की औसत से 1404 रन बनाए हैं. विजय के नाम अंडर-19 वनडे क्रिकेट में 4 शतक और 7 अर्द्धशतक हैं. इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं, जिनके नाम 27 मैचों में 1386 रन हैं. अभी तक छह भारतीय ही अंडर-19 वनडे क्रिकेट में एक हजार या उससे अधिक रन बना पाए हैं.

क्या वैभव बना पाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

अगर वैभव को सीनियर टीम में एंट्री के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन वह अंडर-19 आयु वर्ग में खेलते रहे तो वह यूथ वनडे के इतिहास में सर्वाधिर रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. फिलहाल यह रिकॉर्ड नजमुल हुसैन शान्तो के नाम हैं. बांग्लादेश के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 58 मैचों में 37.91 की औसत से 1820 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 12 अर्द्धशतक लगाए हैं. इसके अलावा वैभव इस फॉर्मेट में पहले ही सबसे अधिक छक्के लगाने वाले भारतीय हैं. उन्होंने सिर्फ 17 मैचों में 70 छक्के जड़े हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव यूथ वनडे में 2 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनते हैं या नहीं और क्या वह इस फॉर्मेट में 100 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बनते हैं या नहीं.

