IPL 2026, RCB vs SRH: विराट कोहली World Record बनाने के करीब, 9 छक्के लगाते ही रच देंगे इतिहास, दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बनेंगे

Virat Kohli upcoming record: आखिरकार, वह दिन आ ही गया है. आईपीएल 2026 के पहला मैच में बेंगलुरु का मुकाबला हैदराबाद के साथ होगा. आजके मैच में विराट कोहली मैदान पर होंगे. पिछले कुछ समय से कोहली शानदार फॉर्म में हैं. विराट कोहली आईपीएल 2026 में आईपीएल इतिहास के सबसे कामयाब बल्लेबाज़ के तौर पर उतर रहे हैं, और कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के करीब है, बता दें कि IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ विराट कोहली का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है. उन्होंने इस टीम के खिलाफ खेलते हुए 36.59 की औसत से 805 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है. इसके अलावा, उन्होंने ये रन 141.97 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं और इस टीम के खिलाफ 83 चौके और 29 छक्के जड़े हैं.

1. IPL में 9,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी

कोहली ने अबतक आईपीएल में 8,661 रन बनाए हैं, इस आईपीएल में 339 रन बनाते ही कोहली आईपीएल इतिहास में 9,000 रन का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. उनके पिछले तीन सीज़न (2024 में 741, 2025 में 657, 2023 में 639) को देखते हुए, उम्मीद है कि आईपीएल 2026 के शुरुआती कुछ मैचों में ही यह रिकॉर्ड हासिल करने में सफल हो जाएंगे.

2. एक ही फ्रेंचाइजी (RCB) के लिए 10,000 रन

RCB के लिए अब तक कोहली ने 9,085 रन बनाए हैं इस सीजन यदि कोहली 915 रन बना पाने में सफल रहे तो एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे. हालांकि 915 रन बनाना आसान नहीं होगा लेकिन कोहली जिस फॉर्म में हैं उसे देखते हुए ऐसा होना मुश्किल नहीं है .दुनिया के T20 क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 10,000 रन नहीं बनाए हैं. कोहली ने IPL के सभी 19 सीजन सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेले हैं, जिससे यह इतिहास में एक बार होने वाला मौका बन गया है.

3. एक ही टीम के लिए सबसे ज़्यादा छक्के (RCB के लिए 300 छक्के)

कोहली ने RCB के लिए अबतक 291 छक्के लगाए हैं. 9 छक्के लगाते ही कोहली एक ही टीम के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. किंग कोहली एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 300 छक्के लगाने वाले पहले IPL बल्लेबाज होंगे.

4. एक ही मैदान पर 4,000 रन (चिन्नास्वामी स्टेडियम)

चिन्नास्वामी में कोहली ने अबतक 3,202 रन बनाए हैं. कोहली के पास एक ही मैदान पर 4000 रन बनाने का मौका होगा. कोहली यदि चिन्नास्वामी स्टेडियम में 798 रन बनाते हैं तो इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे. किसी भी बल्लेबाज़ की ओर से IPL में एक ही मैदान पर बनाए गए सबसे ज़्यादा रन होंगे. चिन्नास्वामी बल्लेबाज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मददगार मैदानों में से एक बना हुआ है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करना और भी आसान है.

5. IPL इतिहास में 50+ स्कोर के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाना

मौजूदा 50+ स्कोर: 71 (8 शतक + 63 अर्धशतक), यह पहले से ही IPL इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन कोहली इसे और आगे ले जाना चाहेंगे. कोई भी दूसरा मौजूदा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड के आस-पास भी नहीं है.