Virat Kohli villa in Alibaug: "यहां हर पल का आनंद लेने के लिए बेताब हूं.",  अलीबाग में विराट कोहली का लग्जरी बंगला बनकर तैयार, करोड़ो में है कीमत

Virat Kohli villa in Alibaug: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का अलीबाग में बंगला पूरी तरह से तैयार हो चुका है. कोहली ने पोस्ट शेयर कर इसकी झलक दिखाई है, विराट ने पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा, ठअलीबाग में अपना घर बनाने का सफ़र एक सहज अनुभव रहा है, और इसे एक साथ होते देखना वाकई संतुष्टिदायक है. हमारे सपनों के घर को हकीकत बनाने के लिए पूरी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद. अपने प्रियजनों के साथ यहां हर पल का आनंद लेने के लिए बेताब हूं." कोहली के नए घर के वीडियो को देखकर फैन्स चहक उठे हैं.

The journey of building my Alibaug home has been a seamless experience, and seeing it all come together is truly gratifying. Huge thanks to the entire Avas team for making our dream home a reality. Can't wait to enjoy every moment here with my loved ones!#avaswellness… pic.twitter.com/x17iL3ETfM