IPL 2025: किंग कोहली का डबल धमाल, IPL इतिहास में ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बने

Virat Kohli Most runs Against Single Opponents RCB vs CSK IPL 2025: विराट कोहली और जैकब बेथेल ने बेहतरीन अर्धशतकों के साथ शुरुआती रन बनाए, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 14 गेंदों में नाबाद अर्धशतक के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पांच विकेट पर 213 रन का विशाल स्कोर बनाया. सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला आरसीबी के हाथों में चला गया क्योंकि कोहली और बेथेल ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 9.5 ओवर में 97 रन बना दिए. कोहली (33 गेंदों में 62 रन) और बेथेल (33 गेंदों में 55 रन) ने बिना किसी परेशानी के पिच का फायदा उठाया और सीएसके के गेंदबाजों की गलत लाइनों ने उनका काम बहुत आसान कर दिया.

एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने एक बार फिर अपने धमाकेदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शानदार पारी के साथ ही कोहली आईपीएल इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अब उनके नाम 1146 रन बनाम CSK दर्ज हो गए हैं.

RCB के लिए 300 छक्के जड़ने का कारनामा

इतना ही नहीं, कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए एक और खास मुकाम हासिल किया है. वह RCB के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टीम के लिए 300 छक्के (Virat Kohli First Player of RCB Who Smashed 300 Sixes in IPL) जड़ने का कारनामा किया है. यह रिकॉर्ड उनके लंबे और शानदार करियर की एक और बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.