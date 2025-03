IPL 2025: वसीम अकरम-मिचेल स्टार्क नहीं, विराट कोहली ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

Virat Kohli Picks Best Bowler Of World Cricket Ahead of IPL 2025: आईपीएल 2025 के आगाज में अब बस 4 दिन का इंतजार है, 18वें सीजन के पहले मुकनले में केकेआर और आरसीबी आमने सामने होंगी. इससे ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक का सबसे कठिन गेंदबाज चुना है. उन्होंने माना कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को खेलना उनके लिए एक मानसिक चुनौती की तरह होता है.

आईपीएल में पहली बार हुआ था सामना

विराट कोहली ने पहली बार आईपीएल 2013 में जसप्रीत बुमराह का सामना किया था. दिलचस्प बात यह है कि बुमराह का पहला आईपीएल विकेट विराट कोहली ही थे, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हुआ था. विराट कोहली ने हाल ही में RCB इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट के दौरान कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं कि जसप्रीत बुमराह (Virat Kohli Picks Jasprit Bumrah as Most Dangerous Bowler in World) दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं. उन्होंने आईपीएल में कई बार मुझे आउट किया है."

आईपीएल में कोहली vs बुमराह के आंकड़े

आईपीएल में विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की 16 गेंदों का सामना किया और 147.36 की स्ट्राइक रेट से 140 रन बनाए. वहीं, बुमराह ने कोहली को 5 बार आउट किया है. पीठ की चोट के कारण जसप्रीत बुमराह ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस को उनके शुरुआती कुछ मैचों में उनकी कमी खल सकती है. हालांकि, अप्रैल की शुरुआत में बुमराह के टीम से जुड़ने की उम्मीद है, लेकिन यह बेंगलुरु में BCCI की मेडिकल टीम से मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट 2024 के दौरान जसप्रीत बुमराह को पीठ में तनाव से जुड़ी चोट लगी थी. पहले उन्हें पांच हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब वह आईपीएल में वापसी की तैयारी कर रहे हैं.