Video: पर्थ टेस्ट में विराट कोहली के अर्धशतक बनाते ही झूम उठीं अनुष्का शर्मा, रिएक्शन ने लूटी महफिल

Anushka Sharma reaction viral on Virat Kohli: विराट कोहली ने आखिरकार शानदार अर्धशतक जमाकर पर्थ में धमाका कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का यह छठा अर्धशतक है. बता दें कि कोहली के अर्धशतक पूरा होने पर वाइफ अनुष्का शर्मा का रिएक्शन वायरल हो रहा है. दर्शक दीर्घा में बैठी अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के अर्धशतक पूरा होने पर जिस अंदाज में रिएक्ट किया है. उसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. बता दें कि जैसे ही कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया, वैसे ही अनुष्का खड़ी हो गई और अपने पिता विराट को चीयर करती हुईं नजर आईं हैं. सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा के रिएक्शन को खूब पसंद किया जा रहा है.

The 𝗞𝗜𝗡𝗚's 6th half-century against Australia in Tests! 💙



AUSkaBOSS of #ToughestRivalry! 🔥



📺 #AUSvINDOnStar 👉 1st Test, Day 3, LIVE NOW! #AUSvIND #ToughestRivalry pic.twitter.com/EDZeN5qUGu