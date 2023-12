IND vs SA: विराट कोहली फैमिली इमरजेंसी के चलते लौटे वापस, ऋतुराज हुए टेस्ट सीरीज से बाहर- रिपोर्ट

Virat Kohli: विराट कोहली फैमिली इमरजेंसी के चलते लौटे वापस

Virat Kohli had to return to India due to a family emergency: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से शुरू होगा. इस टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया तीन दिनों का एक अभ्यास मैच खेल रही है. विराट कोहली जो पहले ही दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके थे, वो इस इंट्रा-स्क्वाड मैच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो फैमिली इमरजेंसी के चलते स्वदेश लौट आए हैं. इसके अलावा खबर है कि सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायवाड़ जिन्हें दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी, वो इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं.