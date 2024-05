VIDEO: विराट से लेकर मैक्सवेल तक, हार को पचा नहीं पाई RCB, देखें ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ

RCB Dressing Room Scenes : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का एक बार फिर से खिताब जीतने का सपना टूट गया है. लीग राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ तक पहुंची आरसीबी की टीम एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से पार नहीं पा सकी. उसे यहां 4 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही उसका एक बार फिर ट्रॉफी अपने हाथ में उठाने का सपना पूरा नहीं हो सका. मैच के बाद आरसीबी के खिलाड़ी बेहद निराश नजर आए. ड्रेसिंग रूम में उनके झुके हुए निराश कंधे उनके दर्द को बयां कर रहे थे. इस दौरान का एक वीडियो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने भी साझा किया है. साझा किए गए वीडियो में विराट कोहली एक कोने में शांति से अपना मोबाइल चलाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं ग्लेन मैक्सवेल को दीवार पर मुक्का मारकर अफसोस जताते हुए देखा जा सकता है.

इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा टीम के बाकी सदस्य भी पूरी तरह से गमगीन नजर आए. विराट कोहली ने कहा सीजन की शुरुआत में हमारा प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. हमारे क्रिकेटर आने मानकों पर खरे नहीं उतर पाए थे. हालांकि, उसके बाद हमारी टीम ने विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से वापसी की. उसे हमेशा वह याद रखेंगे.

Unfortunately, sport is not a fairytale and our remarkable run in #IPL2024 came to an end. Virat Kohli, Faf du Plessis and Dinesh Karthik express their emotions and thank fans for their unwavering support. ❤️#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/FYygVD3UiC