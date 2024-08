शुभमन गिल पर जमकर बरसे विराट कोहली? सचिन तेंदुलकर से की खुद की तुलना, सोशल मीडिया पर वायरल हुए फेक वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली मौजूदा समय में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं. विराट कोहली के नाम ना सिर्फ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, बल्कि उन्होंने कई मौकों पर अकेले अपने दम पर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. हाल ही में भारत टी20 चैंपियन बना है और फाइनल में कोहली ने विराट पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. भारतीय टीम ने बीते दिनो श्रीलंका के दौरे पर गई थी और विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में एक्शन में नजर आए थे.

विराट कोहली ने साल 2008 में अंडर-19 विश्व कप से अपनी शुरुआत की थी और वो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं. विराट कोहली की ही तरह भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने अंडर-19 विश्व कप से अपनी शुरुआत की है और बीते साल टेस्ट सीरीज में उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट में एक उभरता हुआ नाम है. कई दिग्गजों ने कहा है कि विराट कोहली आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम हैं. कोहली और गिल की मौजूदगी भारतीय टॉप ऑर्डर को मजबूत बनाती है.

वहीं अब विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कोहली गिल पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में विराट कोहली को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि 'अच्छा दिखने और दिग्गज बनने के बीच एक बड़ा अंतर है.' वह अपनी तुलना सचिन तेंदुलकर से भी करने लगते हैं. हालांकि, यह वीडियो फेक है और एआई द्वारा जनरेटेड नजर आ रहा है. वीडियो में लिप-सिंक नजर आ रहा है.

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है,"कुछ लोगों का कहना है कि 'एआई खतरनाक है', यह वीडियो वायरल हो गया है."

