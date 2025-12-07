Video: तेरी सेंचुरी पक्की थी... विराट कोहली ने ऐसे अर्शदीप सिंह की कर दी बोलती बंद

Virat Kohli Viral Video: अर्शदीप सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और कई सारे मीम्स भी शेयर करते हैं. अब इस बार उन्होंने विराट कोहली के साथ मीम्स बनाने की कोशिश की लेकिन किंग कोहली ने उनके साथ रील्स में कुछ ऐसा कहा जिसने गेंदबाज की बोलती बंद कर दी, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, सीरीज़ जीतने के बाद, अर्शदीप ने कोहली को यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि अगर साउथ अफ्रीका कुछ और रन बना लेता तो वह अपनी तीसरी सेंचुरी बना लेते. कोहली अपने सबसे मज़ेदार अंदाज़ में थे और उन्होंने पलट कर जवाब किया और कहा, "यह अच्छा हुआ कि इंडिया ने टॉस जीता, वरना तेरी सेंचुरी पक्की थी." सोशल मीडिया पर फैन्स इस वीडियो खूब पसंद कर रहे हैं. बता दें कि सीरीज़ पर ओस का काफ़ी असर पड़ा, और दूसरी बॉलिंग करना मुश्किल काम रहा है. साउथ अफ्रीका रांची में पहले गेम में लगभग 350 रन का पीछा कर रहा था और सिर्फ़ 17 रन से हार गया, लेकिन रायपुर में उन्होंने 359 रन का पीछा करते हुए कामयाबी से जीत हासिल कर ली.

Arshdeep said "Few runs short, otherwise another century was confirmed for you".



Kohli replied "It was good we won the toss, otherwise you would have also completed your century due to dew". 😂🔥 pic.twitter.com/ab4nrvVCV1 — Johns. (@CricCrazyJohns) December 6, 2025

खुशी है कि मैं अभी भी टीम के लिए योगदान दे रहा हूं: विराट कोहली

विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया, जिन्होंने 3 मुकाबलों में 151 की औसत के साथ 302 रन बनाए. विराट कोहली ने रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में 135 रन बनाए, जिसके बाद रायपुर में दूसरे वनडे मैच के दौरान 102 रन की पारी खेली। विशाखापत्तनम में कोहली ने नाबाद 65 रन जड़े. शनिवार को मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कोहली ने कहा, "मैंने इस सीरीज में जिस तरह से खेला है, वह मेरे लिए सबसे संतोषजनक रहा. मैं मन ही मन बहुत आजाद महसूस कर रहा हूं. मैंने अपने स्तर को बनाए रखने और असर डालने की कोशिश की है। मैं लंबे समय तक और परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी कर सकता हूं."

कोहली ने कहा, "आपके जीवन में कई ऐसे दौर आते हैं जब आपको खुद पर शक होता है. आप नर्वस महसूस करते हैं, खासकर बैटिंग में, जहां एक गलती आपको भारी पड़ सकती है. यह एक पूरा सफर है. हमें बेहतर होना है. एक बेहतर इंसान बनना है। मैं नकारात्मक सोच के पैटर्न को समझ सकता हूं. इसे जानना और इस पर काम करना मेरे स्वभाव में मदद करता है. मुझे खुशी है कि मैं अभी भी टीम के लिए योगदान दे रहा हूं."

विराट कोहली ने इस सीरीज में 12 छक्कों के साथ 24 चौके लगाए हैं, उन्होंने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने जाने के बाद कहा, "जब मैं खुलकर खेलता हूं, तो मुझे पता होता है कि मैं छक्के मार सकता हूं। पहले मुकाबले में खेली गई पारी इस सीरीज की सबसे अच्छी पारी थी. मैं ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से नहीं खेला था, लेकिन उस दिन की ऊर्जा ने मुझे जोखिम लेने में मदद की"