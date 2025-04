'विराट 1000 करोड़ के हकदार हैं', कोहली ने ठुकराया मोटा करार,तो फैंस ने किए ऐसे कमेंट

एक तरफ पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) बतौर ओपनर आते ही बड़े-बड़े शॉट खेलने के लिए अपनी नई एप्रोच के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को वह एकदम से ही तीन सौ करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराने की वजह से सोशल मीडिया पर देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गए हैं. हालांकि, जो खबरें आ रही हैं, उनसे साफ है कि कोहली अपने ब्रांड वन8 को वैश्विक स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं. और यही वजह है कि उन्होंने प्यूमा के साथ फिर से अपने चले आ रहे अनुबंध को जारी रखने से इनकार कर दिया. बहरहाल, जब यह खबर सार्वजनिक हुई, तो फैंस ने इस पर अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त की.

जो इस फैन का अनुमान है, वही शायद कोहली का भी अनुमान है. उनके दिमाग में संभवत: यही रकम बस गई है

Virat Kohli deserves 1000 crores, it was right decision to leave this brand and create his own brand bigger ⚡ — Shubham (@ShubhamQuest) April 11, 2025

सभी को अपनी-अपनी कीमत पता होनी चाहिए. आखिर में गलत क्या है

He knows his real worth, he will now focus on his own brand — CricObsessed (@cricketmicrosc) April 11, 2025

इन भाई साहब को लगता है कि उन्हें औैर बड़ी रकम की पेशकश है...यह भी एक अनुमान है

I guess a much bigger offer is on the table for him! — Amit Misra (@amit6060) April 11, 2025

इस फैन का अंदाजा एकदम सही है कि कोहली का अलग ही प्लान है

Clearly Virat got bigger plans than just endorsements — Manni (@MCricketo) April 11, 2025

यह प्रशंसक लगता है कि प्यूमा को ही सुझाव दे रहा है