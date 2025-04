RCB vs RR: विराट कोहली का डबल धमाल, एक साथ क्रिस गेल-बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़कर मचाई खलबली

Virat Kohli Break Gayle and Babar Azam Record in T20 RCB vs RR: आईपीएल 2025 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर शानदार अंदाज़ में चला. उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में इस सीज़न का अपना पांचवां अर्धशतक पूरा किया. यह उनके आईपीएल करियर का 60वां फिफ्टी भी रहा. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया. कोहली (Virat Kohli Record Most Fifty Plus score in T20) अब टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

विराट ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

विराट कोहली अब 112 बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाकर वेस्टइंडीज़ के दिग्गज बल्लेबाज़ क्रिस गेल के (110) बार के कारनामें को पीछे छोड़ दिया है. इस खास उपलब्धि के साथ वह अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर से पीछे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार टी20 में 50+ स्कोर किए हैं.

बाबर आजम को विराट कोहली ने पीछे छोड़ा

इस खास पारी के साथ ही कोहली ने टी20 क्रिकेट में एक और नया मुकाम हासिल किया लिया. ओपनिंग करते हुए विराट ने 62 बार 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं, जिससे उन्होंने पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म (Virat Kohli Break Babar Azam Most Fifty Plus Runs as Opener in T20) को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अब तक 61 बार यह कारनामा किया है.

विराट कोहली का यह रिकॉर्ड इस बात का सबूत है कि वो आज भी टी20 फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए भी टीम को मज़बूत शुरुआत दिलाने में माहिर हैं. किंग कोहली का यह फॉर्म RCB के लिए आगामी मैचों में भी उम्मीदों को मज़बूती देगा. कोहली की यह बड़ी उपलब्धि है कि वह न सिर्फ लगातार रन बनाते रहे हैं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को संभालने कर भी रखते हैं.