मैदान में चोट से कराह रहे थे आकाश, ड्रेसिंग रूम में रुके नहीं रुक रही थी गौतम गंभीर और विराट कोहली की हंसी

Virat Kohli and Gautam Gambhir laughs Video Viral: टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मुकाबले में विपक्षी टीम के ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दूसरे दिन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बांग्लादेशी टीम को पहली पारी में 149 रनों पर ढेर करने के बाद अपनी दूसरी पारी में 81-3 रन बना लिए हैं. मैदान में शुभमन गिल 64 गेंद में 33 और ऋषभ पंत 13 गेंद में 12 रन बनाकर नाबाद हैं.

भारत के लिए केवल अपना दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रहे आकाश दीप का मैदान में अबतक जलवा देखने को मिला है. मैच के दौरान उन्होंने गेंदबाजी में 2 बड़े विकेट चटकाते हुए विपक्षी टीम को जल्द समेटने में अहम भूमिका निभाई है. उससे पहले बल्लेबाजी में भी उनका जलवा रहा.

Akash deep hits by a throw from fielder...



- The physio is out to tend to Akash Deep pic.twitter.com/WbNVVmVdg0