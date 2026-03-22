विराट कोहली ने IPL 2026 के दौरान लंदन जानें की अफ़वाहों को लेकर तोड़ी चुप्पी

Virat Kohli on His London Trips: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 से पहले फ्रेंचाइजी के सामने लंदन जाने को लेकर रखी डिमांड पर चुप्पी तोड़ी है. सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि विराट कोहली ने आरसीबी फ्रेंचाइजी के सामने भारत और लंदन के बीच चार्टर्ड उड़ान की मांग की है. साथ ही दावा किया गया कि विराट ने फ्रेंचाइजी को सूचित किया कि अगर किसी मैचों में 3 दिन का अंतर है तो वह वह लंदन जाएंगे और मैच से सिर्फ एक दिन पहले लौटेंगे. विराट ने अपनी इंस्टा स्टोरी में इन अफवाहों पर दो हंसने वाली इमोजी लगाई है. विराट का यह रिएक्शन बता रहा है कि यह रिपोर्ट्स कोरी अफवाह है.

बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने आईपीएल 2026 अभियान का आगाज करेगी. आरसीबी ने पिछले सीजन 18 सालों के सूखे को खत्म करते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया था. टीम की कोशिश इस सीजन भी धमाकेदार प्रदर्शन करने की होगी. इस दौरान कोहली भी एक खास कीर्तिमान अपने नाम करना चाहेंगे.

विराट कोहली के नाम फिलहाल 267 मैचों में आठ शतक और 63 अर्द्धशतक के साथ 8,661 रन हैं. विराट का लक्ष्य आईपीएल इतिहास में 9,000 रन का आंकड़ा छूने वाला पहला खिलाड़ी बनने का होगा. कोहली ने आरसीबी के लिए अब तक, आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20, को मिलाकर कुल 282 मैचों में 9,085 रन बनाए हैं. विराट सभी टी20 क्रिकेट में किसी एकल आईपीएल टीम के लिए 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनने से एक असाधारण सीज़न दूर हैं.

इसके अलावा किंग कोहली 414 टी20 मैचों में नौ शतक और 105 अर्द्धशतक सहित 13,543 रन बना चुके हैं और उनकी नजरें टी20 में 14 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों के क्लब में शामिल होने पर होगी. अभी तक वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (14,562 रन), कीरोन पोलार्ड (14,482 रन), इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स (14,449 रन) और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वार्नर (14,028 रन) यह कारनामा कर पाए हैं. पिछले सीज़न में, विराट ने 15 पारियों में 54.75 की औसत और 144.71 की स्ट्राइक रेट से 657 रन बनाए थे, जिसमें उनके नाम आठ अर्द्धशतक शामिल थे, और टीम के टॉप रन-स्कोरर थे.

यह भी पढ़ें: IPL 2026: ऋषभ पंत करेंगे बड़ा बदलाव, 'करो या मरो' सीजन में नए रोल में आएंगे नजर- रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: IPL 2026: 'कुछ कहानियां खत्म नहीं होती...' पृथ्वी शॉ हुए इमोशनल, दिल्ली कैपिटल्स ने शेयर किया 'घर-वापसी' का वीडियो