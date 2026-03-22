Iran-Israel War Live Updates:हमारा मकसद किसी भी मुस्लिम देश से टकराव या विवाद करना नहीं;ईरानी राष्ट्रपति

Iran-Israel War Live: ईरान-इजरायल जंग का अंत कब होगा,इसका फैसला न जाने कब होगा. वो अलग बात है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अलग-अलग बयानों में इस युद्ध के अंत की बात करते हैं पर अगले ही पल उनका रुख बदल जाता है. दोनों देशों के बीच जारी वॉर अब अपने 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है. ईरान ने इजरायल के दो शहरों अराद और डिमोना पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागीं जिसके बाद वहां कुल 100 से ज्यादा घायल हो गए. इजरायल ने भी जवाबी हमले में तेहरान पर स्ट्राइक कर दी है. इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 48 घंटे के अंदर खोलने की चेतावनी दी है.ऐसा न करने पर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा. ईरान ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि यदि उनके पावर ग्रिड या बिजली संयंत्रों पर हमला हुआ तो वह पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका और इजरायल से जुड़े तेल और गैस के ठिकानों को निशाना बनाएगा. ईरान-इजरायल युद्ध से जुड़े हर अपडेट के लिए पढ़ते रहिए एनडीटीवी हिंदी

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