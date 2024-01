"गर्व होता है जब तुम...",  इरफान से छक्का खाने के बाद यूसुफ पठान ने लगाया गले से, भाइयों के रिएक्शन ने मचाई धूम, Video

Irfan Pathan Yusuf After In One World-One Family Cup, इरफान और यूसुफ ने जीता दिल

Irfan Pathan Yusuf After In One World-One Family Cup: क्रिकेट के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान पर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में वन वर्ल्ड ने 'वन वर्ल्ड वन फैमिली कप' में युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की वन फैमिली टीम (One World vs One Family) को चार विकेट से हरा दिया, इस मैच में 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, वन वर्ल्ड ने साउथ अफ्रीका के अल्विरो पीटरसन की 50 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी की मदद से जीत हासिल की. लेकिन मैच के दौरान एक ऐसा पल भी देखने को मिला जिसने देखकर फैन्स गदगद हो गए.