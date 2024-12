Vinod Kambli: क्रिकेट के 'कृष्ण-सुदामा'... सचिन - कांबली की मुलाकात देख भावुक हुए फैन्स

Vinod Kambli and Sachin Tendulkar: 'गॉड ऑफ क्रिकेट' के नाम से मशहूर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बचपन के कोच रहे रमाकांत आचरेकर की स्मृति के अनावरण समारोह में अपने दोस्त विनोद कांबली से मिलते नजर आए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. क्रिकेट फैन्स और आम लोग भी इस वीडियो को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं. जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है उसमें सचिन खुद से जाकर कांबली से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर एक बार में कांबली यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किसने अचानक से उनसे हाथ मिलाया है. जब कांबली को एहसास होता है तो उनके चेहरे पर जो भाव उभर कर आते हैं, उसे देखकर यह समझा जा सकता है कि उनके अंदर कितना दर्द है.

कांबली, सचिन का हाथ कस कर थाम लेते हैं. फिर एंकर आता है और कांबली को हाथ छोड़ने को लेकर समझाता है . आखिर में फिर सचिन उनसे दूर हो जाते हैं लेकिन कांबली के चेहरे पर आई खामोशी यह बताने के लिए काफी है कि वो सचिन को दिल खोलकर गले लगाना चाहते हैं.

Vinod Kambli Test Matches- 17 Inns- 21 Runs- 1084 Average- 54.20 (The best in India) HS- 227 100s-4 50s- 3 0 - 1 One bad form and out of the team forever. #SuryakumarYadav badly needs consistency. @BCCI pic.twitter.com/P39WovoXtd

क्यों खो गए कांबली

जब कांबली क्रिकेट की दुनिया में आए थे तो उन्हें सचिन से भी बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी माना जाता था. लेकिन शोहरत आने के बाद कांबली इसे संभाल नहीं पाए. जब कांबली अपने करियर के चरम पर थे तो टीम में उनके खराब व्यवहार की चर्चा होने लगी. कप्तान के साथ मनमुटाव हो या फिर मैदान के बाहर की उनकी आदतें, उनके लिए आगे के रास्ते बंद करने लगे. खुद को गंभीरता से न लेने की गलती कांबली को महंगी पड़ी और टीम से बाहर होते गए. करियर में विनोद कांबली कभी भी नियमित तौर पर टीम में नहीं रहे, यही कारण था कि खराब परफॉर्मेंस और खराब व्यवहार ने इस खिलाड़ी के करियर को तबाह कर दिया. जब टीम से कांबली बाहर गए तो फिर उनकी वापसी मुश्किल होते गई.

Sachin Tendulkar pays a fitting tribute to his childhood coach at the unveiling of his memorial 🙏



The occasion was graced by Former Cricketers and Achrekar sir's pupils Vinod Kambli, Paras Mambhrey, Pravin Amre, Balwinder Singh Sandhu, Sanjay Bangar and Samir Dighe 🤝… pic.twitter.com/quIyP2Hl1o