'तेरा यार हूं मैं..' अपने जिगरी दोस्त से कुछ ऐसे मिले सचिन तेंदुलकर तो इमोशनल हो गए विनोद कांबली, Video

Sachin Tendulkar, Vinod Kambli reunite viral video: मुंबई में सचिन तेंदुलकर अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति के अनावरण समारोह में अपने दोस्त विनोद कांबली से फिर मिले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. बता दें कि तेंदुलकर और कांबली आचरेकर के शिष्य थे, जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में अपने क्रिकेट कौशल को निखारा था. दोनों क्रिकेटरअपनी किशोरावस्था से ही बेहरतरीन बल्लेबाजी किया करते थे, इसके पूरा श्रेय कोच रमाकांत आचरेकर को जाता है. स्कूली क्रिकेट में दोनों ने मिलकर 664 रनों की विशाल साझेदारी की थी जिसने दोनों को क्रिकेट का दुनिया में पहली पहचान दिलाई थी. कांबली और तेंदुलकर आचरेकर दो सबसे महान शिष्य के तौर पर जाने जाते हैं. हालांकि सचिन दुनिया का महान क्रिकेटर बने लेकिन कांबली के पास टैलेंट होने के बाद भी अपनी गलतियों के कारण अपने करियर का लंबा नहीं ले जा पाए.

Sachin Tendulkar meets his childhood friend and former Indian cricketer Vinod Kambli at the unveiling ceremony of memorial for legendary cricket coach Ramakant Achrekar in Mumbai. 🥹 pic.twitter.com/zizgq9sQh6