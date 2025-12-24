एक दिन में धुरंधरों ने ठोक डाले 22 शतक- VIRAT, ROHIT या वैभव किसके शतक ने लूटा फ़ैन्स का दिल!

विजय हज़ारे ट्रॉफी के मौजूदा सीज़न के पहले दिन 22 खिलाड़ियों ने शतकीय पारियां खेलीं. एक दोहरा शतक भी लगा. लेकिन क्रिकेट फ़ैन्स ख़ासकर सोशल मीडिया पर तीन-चार शतकों को लेकर ही अपनी दीवानगी दिखाते रहे. रोहित शर्मा को लेकर जयपुर में फ़ैन्स की दीवानगी की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर छायीं रहीं तो विराट कोहली के शतक ने विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी की रौनक बढ़ा दी. इन सबसे पहले झारखंड के कप्तान ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी समेत बिहार क्रिकेट के तीन शतकवीरों की कहानियां भी पहले दिन की सुर्ख़ियों को रोशन करती रहीं.

किंग कोहली का 58वां शतक

किंग कोहली की विजय हज़ारे ट्रॉफी में 15 साल बाद शानदार वापसी ने फ़ैन्स का दिल जीत लिया. आंध्र प्रदेश के ख़िलाफ़ बेंगलुरु के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में खेलते हुए विराट ने सिर्फ़ 83 गेंदों पर लिस्ट-A का 58वां शतक ठोक दिया. इस पारी में 101 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर विराट ने 131 रन बनाए और दिल्ली ने आंध्र प्रदेश के ख़िलाफ़ 4 विकेट से जीत दर्ज कर शानदार शुरुआत की.

Not a coronation. Just confirmation. 👑



5️⃣8️⃣* centuries, 1️⃣6️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣* runs and counting for Virat Prem Kohli in List A Cricket. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/D3G2zWBNs2 — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 24, 2025



कोहली ने इसके साथ ही लिस्ट-A में 16,000 रन भी पूरे कर लिए. तेज़ी से 16,000 रन पूरा करने के मामले में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल गए.

जयपुर में मुंबई चा राजा की जयजयकार

विराट कोहली बेंगलुरु में अपना जलवा बिखेरते रहे तो जयपुर में हिटमैन रोहित शर्मा को देखने हज़ारों फ़ैन्स स्टेडियम पहुंच गए. रोहित ने सिक्किम के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 62 गेंदों पर शतक जमाया और अपने 2023 वर्ल्ड कप में 63 गेंदों पर शतक के रिकॉर्ड को और बेहतर कर लिया. मुंबई चा राजा 94 गेंदों पर 18 चौके और 9 छक्कों के सहारे 165 के स्ट्राइक रेट से 155 रन बना डाले.

Security increased at SMS stadium, Jaipur for Rohit Sharma due to massive crowd. 😵 pic.twitter.com/C2vV9zoh5I — Rohit Sharma Fan (@hitmanfanfollow) December 24, 2025

रोहित शर्मा के क्रेज़ी फ़ैन्स IPL या इंटरनेशनल मैच की तरह उनका हौसला बढ़ाते रहे. रोहित और विराट की मौजूदगी ने साबित कर दिया कि उनका स्टार-पावर आज भारतीय क्रिकेट की नब्ज़ बनकर गुदगुदी करता है.

ईशान किशन का 33 गेंदों पर क्लास शतक

विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी 2025-26 के पहले दिन तकरीबन दो दर्जन शतकों की भरमार लग गई. लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप में शामिल किये गये विकेटकीपर बैटर ईशान किशन का शतक बेहद शानदार साबित हुआ. बिहार में पटना के कंकड़बाग के रहने वाले झारखंड के कप्तान ईशान किशन ने कर्नाटक जैसी टीम के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 33 गेंदों पर सेंचुरी ठोककर सबकी वाहवाही लूटी.

🚨 ISHAN KISHAN MAYHEM IN VHT. 🚨



- Kishan smashed a hundred in just 33 balls batting at No.6 in the Vijay Hazare Trophy. 🥶



KISHAN THE BEAST WILL BE BACK IN INDIA JERSEY SOON…!!! 🇮🇳 pic.twitter.com/7uBpNomDH1 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 24, 2025

लिस्ट-A के मैचों में सबसे तेज़ शतक लगाने वालों की लिस्ट में ईशान किशन दूसरे स्थान पर आ गये हैं. एलीट ग्रुप के इस मैच में ईशान ने 39 गेंदों पर 7 चौके और 14 छक्के लगाकर 320.51 के स्ट्राइक रेट से 125 रन बनाए.

पडिक्कल के शतक के सहारे 412 रनों का पीछा

झारखंड के ख़िलाफ़ कर्नाटक के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 118 गेंदों पर 147 रनों की पारी खेली और कर्नाटक ने झारखंड के ख़िलाफ़ 47.3 ओवर में ही 413 का लक्ष्य हासिल कर लिया. कर्नाटक ने इस मैच में झारखंड को 15 गेंद रहते 5 विकेट से हरा दिया.

🚨Karnataka chased down the target of 413 runs !!



Devdutt Padikkal shines in a big chase with 147 off 118 balls vs Jharkhand. 💯 pic.twitter.com/0h7a3rxofW — Sanjay (@SanjaySaran001) December 24, 2025

यंगिस्तान की शान वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

बिहार की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ वैभव सूर्यवंशी (14 साल 272 दिन; 24 दिसंबर, 2025) ने पाकिस्तान के जहूर इलाही (15 साल 209 दिन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स, 1986) का 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी वैभव की तारीफ़ किये बिना नहीं रह सके.

That was special from Vaibhav Suryavanshi. 36-ball century and a massive 190 in the Vijay Hazare Trophy. Well played 👏 pic.twitter.com/locYxoAj4W — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) December 24, 2025

वैभव ने अपनी इस तूफ़ानी पारी में 84 गेंदों पर 190 रन बनाये. उन्होंने इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाकर अरुणाचल के गेंदबाज़ों के छक्के छुड़ा दिये. वैभव ने 226.19 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की.

कप्तान गनी के गन ने कर दिया धुंआ-धुंआ

बिहार में मोतिहारी के 26 साल के ऑलराउंडर कप्तान साकिबुल गनी ने वैभव से भी तेज़ 32 गेंदों पर शतक लगाकर लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज शतक जमाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

Don't know why Sakibul is not considered by any IPL team , he is a explosive batsman who can also ball a bit pic.twitter.com/wCZowsfxcX — Bihar_se_hai (@Bihar_se_hai) December 24, 2025



सकीबुल गनी ने अपनी नाबाद 128 रनों की पारी में 10 चौके और 12 छक्के लगाए. यानी 320 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए गनी ने 112 रन तो सिर्फ़ बाउंड्रीज़ के ज़रिये ही बना लिए. सिर्फ़ 16 रन उन्हें 22 गज की पिच पर दौड़कर पूरे करने पड़े.

आयुष लोहारुका के 116 रन, 424 रन बाउंड्रीज़ के सहारे

कमाल की बात ये भी रही कि बिहार के 574/6 की रिकॉर्ड वाली पारी में बिहार के तीन बैटर्स- वैभव सूर्यवंशी (190), कप्तान सकीबुल गनी (128) और विकेटकीपर बैटर आयुष लोहारुका (116) ने शतकीय पारी खेली. आयुष लोहारका ने 56 गेंदों पर 116 रन बनाये. बिहार की ओर से कुल 49 चौके और 38 छक्के यानी कुल 424 रन बाउंड्रीज़ के ज़रिये ही आये.

पहले दिन इकलौता दोहरा शतक

विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी 2025-26 के शतकों के बाढ़ के पहले दिन ओडिशा के स्वस्तिक पीयूष प्रकाश समल का दोहरा शतक भी सुर्ख़ियों में नहीं आ सका. लेकिन ओडिशा के 25 साल के स्वस्तिक ने सौराष्ट्र के ख़िलाफ़ अपने करियर का पहला शतक पूरा कर लिया. लिस्ट-A में ओडिशा के लिए दोहरा शतक लगाने वाले वो पहले बैटर बन गए.

Pure class and complete dominance 💪



Swastik Samal shines with a magnificent double hundred in the Vijay Hazare Trophy 🏏🔥



- 212 runs

- 169 balls

- 21 fours

- 8 sixes



A knock to remember 🌟#SwastikSamal #Odisha #VijayHazareTrophy #XtraTime pic.twitter.com/a4zPiQPtFf — XtraTime (@xtratimeindia) December 24, 2025

लिस्ट-A का अपना सिर्फ़ 11वां मैच खेलते हुए स्वस्तिक ने 169 गेंदों पर 21 चौके और 8 छक्कों के सहारे 212 रन बनाये. ये और बात है कि ओडिशा के 345 रन उनके लिए कम पड़ गये. सौराष्ट्र ने ओडिशा को 5 विकेट से हरा दिया.