VIDEO: क्रिकेट के मैदान पर मैच के दौरान जो हुआ ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा

Claremont vs New Norfolk

Claremont and New Norfolk: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने चाहे कितनी ही बार 'नॉन-स्ट्राइकर रन-आउट'में बदलाव किये हो, लेकिन कुछ अभी भी इसके खिलाफ हैं. ऑस्ट्रेलिया में एक घरेलू मैच में एक नॉन-स्ट्राइकर गेंदबाजों के चालाकी का शिकार हो गया, लेकिन बाद में जो हुआ वह वाकई आश्चर्यजनक था. क्लेरमॉन्ट और न्यू नोरफोक (Claremont and New Norfolk) के बीच एक मैच में, बल्लेबाज जारोद काये (Jarrod Kaye) नॉन-स्ट्राइकर छोर पर रन आउट हो गए क्योंकि गेंदबाज के गेंद डालने से पहले ही उन्होंने अपना क्रीज छोड़ दिया. निर्णय को तीसरे अंपायर के पास भेजा गया, जिसने मैदानी अंपायरों से कहा कि नॉन-स्ट्राइकर को हटना होगा. इस फैसले से खफा काये (Jarrod Kaye Throw his Bat and Gloves) ने पवेलियन लौटते समय अपना बल्ला और दस्ताने फेंक दिए, जिससे मैदान पर कुछ ऐसे दृश्य सामने आए, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे.