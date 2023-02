Video: 'तू खींच मेरी फोटो..' वॉर्नर को देखकर फैन्स एक के बाद एक टकाटक लेने लगे फोटो, नजारा देख उस्मान ख्वाजा की छूटी हंसी

इस पल को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja Instagram) ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस वीडियो को मजेदार कैप्शन के साथ शेयर किया है. उस्मान ने वीडियो कैप्शन में लिखा - When in India just go with one more photo' और डेविड वार्नर को टैग भी कर दिया. कैप्शन का मतलब ये समझा जा सकता है की भारत में जब भी कोई तस्वीर खिचवाता है तो वो एक के बाद एक और एक और फोटो का डिमांड करने लगता है ताकि कोई तो तस्वीर उसके पसंद की आएगी.

फोटो खिचाने के क्रम में आप फैंस, पुलिस के कुछ स्टाफ जो की वार्नर के फैंन है वो सभी आपको एक एक कर तस्वीर खींचाते हुए नज़र आ रहे है , उस्मान ख्वाजा के मजेदार पोस्ट पर एक फैन ने कमेंट किया एक फैन ने कमेंट किया की "विदेशी खिलाड़ियों को भारत आने से पहले फोटोग्राफी की भी ट्रेनिंग लेनी होगी , टेस्ट सीरीज के लिए अब इंतज़ार नहीं हो रहा.