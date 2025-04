MI vs KKR: 'क्या यह एक मजाक है...', सूर्यकुमार यादव के इस 'करामाती शॉट' को देख दुनिया हैरान, दिग्गज भी चौंका, Video

Suryakumar Yadav unreal shot vs KKR: आईपीएल 2025 (IPL 2025, MI vs KKR) के 12वें मैच में केकेआऱ को मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट से हरा दिया. इस मैच में मुंबई के अश्विनी कुमार ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. अश्विनी कुमार को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. इस मैच में जहां अश्विनी ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाया तो वहीं दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने अपनी 9 गेंद पर 27 रन की धुआंधार पारी ने फैन्स को झूमने का मौका दिया. सूर्या ने अपनी 27 रन की पारी में तीन चौके और दो छक्के भी लगाए. वहीं, अपनी पारी के दौरान सूर्या ने एक ऐसा छक्का भी लगाया जिसने फैन्स और पूर्व दिग्गजों को चौंका कर रख दिया. किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई बल्लेबाज इस तरह से शॉट मार सकता है.

क्रीज पर आते ही सूर्यकुमार ने अपनी मौजूदगी का अहसास कराने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, उन्होंने दूसरी ही गेंद पर आंद्रे रसेल को शानदार छक्का जड़ा, जिससे अनुभवी गेंदबाज भी हैरान रह गए. यह अनोखा शॉट जिस किसी ने देखा उनके होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर आईपीएल ने इस शॉट के वीडियो को शेयर भी किया है.

𝗦𝘂𝗿𝘆𝗮𝗸𝘂𝗺𝗮𝗿 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹



Trademark way to get off the mark



Updates ▶ https://t.co/iEwchzEpDk#TATAIPL | #MIvKKR | @surya_14kumar pic.twitter.com/Ag46xegPOW