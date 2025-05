Digvesh-Abhishek Fight: मैच खत्म होने के बाद भी नहीं रूकी लड़ाई तो राजीव शुक्ला को आना पड़ा मैदान पर, तब जाकर ..

Digvesh-Abhishek Fight video: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के एक बेहद अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG vs SRH, IPL 2025) को छह विकेट से हराकर उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी. लखनऊ द्वारा दिए गए 206 रनों के लक्ष्य को हैदराबाद ने 18.2 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और कुल 59 रन बनाए। उन्होंने 20 गेंदों की पारी में छह छक्के और चार चौके लगाए , इस मैच में एक ऐसा पल भी आया जब मिस्ट्री स्पिनर दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को आउट किया.

अभिषेक को आउट करने के बाद दिग्वेश ने अपना ट्रेडमार्क 'नोटबुक सेलिब्रेशन' किया. 'नोटबुक सेलिब्रेशन' करने के क्रम में स्पिनर दिग्वेश ने इशारा भी किया. जिसे देखकर अभिषेक भड़क गए और पवेवियन जाना छोड़कर गेंदबाज की ओर जवाब देने के लिए जाने लगे. दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे तब अंपायर बीच में आए. दोनों के बीच बहस हुई. लखनऊ के कप्तान पंत को भी बीच-बचाव करना पड़ा. तब जाकर अभिषेक थोड़े शांत हुए और पवेलियन लौटे.

