U19 Asia Cup, 2024 , Vaibhav Suryavanshi: जापान के खिलाफ मैच में सूर्यवंशी ने जड़े चौके-छक्के, इतना रन बनाकर हुए आउट

U19 Asia Cup, 2024 , Vaibhav Suryavanshi: अंडर 19 एशिया कप में जापान के खिलाफ मैच में भारतीय अंडर 19 टीम (India U19 vs Japan U19) पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं. जापान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए कहा. पहले विकेट के लिए वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने 7.2 ओवर में ही 65 रन जोड़ दिए. हालांकि एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने अपनी छोटी से लेकिन तूफानी पारी से फैन्स का दिल जीत लिया. वैभव सूर्यवंशी ने 23 गेंद पर 23 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाने में सफलता हासिल की. हालांकि 8वें ओर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सूर्यवंशी टिमोथी मूर के द्वारा मिड विकेट पर कैच कर लिए गए. इससे पहले वाले मैच में वैभव पाकिस्तान के खिलाफ एक रन बनाकर आउट हुए थे. (LIVE SCORECARD)

जापान के खिलाफ भारत की तूफानी शुरुआत

जापान के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने तेज अंदाज में बल्लेबाजी की और जापान के गेंदबाजों की खूब धुनाई की. यहां तक की दोनों ने मिलकर पांचवें ओवर में ही 50 रन जोड़ लिए थे. दोनों की बल्लेबाजी शानदार रही. हालांकि वैभव आउट हो गए लेकिन आयुष म्हात्रे ने एक छोर से विकेट को बचाए रखा और अपनी बल्लेबाजी से धमाका करना जारी रखा.

FIFTY FOR AYUSH MHATRE !!!



- After being dismissed for 20 in the first game , he bounced back strongly, scoring 50 in the second game against japan in the U19 Asia Cup . pic.twitter.com/88JoZvJ2p9