Video: आईपीएल में खलबली मचाने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में मचाया गदर, 90 गेंदों में ठोक दिए 190 रन, गेंदबाजों के उड़े होश

Vaibhav Suryavanshi Batting video viral: आईपीएल में गदर मचाने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी प्रैक्टिस मैच में भी अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा रहे हैं. अब वैभव ने हाल ही में बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भारत की अंडर-19 टीम के शिविर के दौरान एक अभ्यास मैच में सिर्फ 90 गेंदों पर 190 रन की धुआंधार पारी खेली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सूर्यवंशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे हैं. 14 साल के वैभव के बल्ले से छक्के-चौकों की ऐसी बरसात हो रही है जिसे देख गेंदबाज भी हैरान रह गए हैं. वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि वैभव जब धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तो फिर गेंदबाजों का क्या हाल होता है.

Vaibhav Suryavanshi smashed 190 runs off just 90 balls in a NCA practice match 🤯



14 year old has been dealing in sixes since his IPL debut. https://t.co/A91pFBRJUI pic.twitter.com/J1TjkvF8OI