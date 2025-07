Vaibhav Suryavanshi: इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी की सुनामी, 31 गेंद में तूफानी पारी खेल अंग्रेजों के उड़ाए होश, यूथ ODI में बना दिया महारिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi record in Under 19 cricket: वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. इंग्लैंड के अंडर 19 टीम के खिलाफ (IND U-19 vs ENG U-19) वैभव ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की. वैभव ने इंग्लैंड 19 टीम के खिलाफ तीसरे यूथ वनडे में केवल 31 गेंद पर 86 रन की पारी खेली, अपनी धमाकेदार पारी में 14 साल के वैभव ने 6 चौके और 9 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. इस मैच में वैभव ने 277 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका कर दिया. मैच में वैभव की पारी के दम पर भारत की अंडर 19 टीम 4 विकेट से मैच को जीतने में सफल रही. हालांकि मैच में बारिश का खलल पड़ा और मैच को 40-40 ओवर का कर दिया गया था. (Vaibhav Suryavanshi scores second-fastest fifty by an Indian in U-19 ODIs)

पहले इंग्लैंड की इंडर 19 टीम ने बल्लेबाजी की और 40 ओवर में 6 विकेट पर 268 रन बनाए, जिसके बाद भारतीय अंडर 19 टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य को 34.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. वैभव के अलावा विहान मल्होत्रा ने 34 गेंद पर 46 रन बनाए तो वहीं, कनिष्क चौहान ने 43 रन की पारी खेली. (India Under 19 tour of England, 2025)

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास (Vaibhav Suryavanshi create History in Youth ODI)

वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया. वैभव यूथ वनडे इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने मैच में 20 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया. वहीं, भारत की ओर से यूथ वनडे में सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम है, पंत ने 18 गेंद पर पचासा लगाने का कमाल यूथ वनडे में किया है. पंत ने साल 2016 में यह कारनामा किया था.

इसके अलावा यूथ वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारत के U19 बल्लेबाज बन गए हैं. इंग्लैंड अंडर 19 टीम के खिलाफ वैभव ने अपनी 86 रन की पारी में 9 छक्के लगाए. इस मामले में अब दूसरे नंबर पर राज बावा हैं जिन्होंने साल यूगांडा अंडर 19 टीम के खिलाफ एक पारी में 8 छक्के लगाए थे.

यूथ वनडे पारी में भारत के U19 बैटर की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर (Most sixes by India U19 player Youth ODI inning)

9 - वैभव सूर्यवंशी vs इंग्लैंड, 2025*

8 - राज बावा Vs यूगांडा 2022

8 - मनदीप सिंह vs ऑस्ट्रेलिया 2009

7 - अंकुश बैंस Vs जिम्बाब्वे 2013

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय अंडर 19 टीम के लिए वैभव का धमाका

पहले मैच में 48(19).

दूसरे मैच में 45(34)

तीसरे मैच में 86(31)