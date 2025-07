दे-दनादन! वैभव सूर्यवंशी के इस साथी राजस्थानी बल्लेबाज ने ओवर में जड़ डाले 5 छक्के

Shimron Hetmyer's explosive inning: शिमरोन हेटमायर, करोड़ों फैंस जानते हैं कि इस लेफ्टी बल्लेबाज बल्ला चलता है, तो गदा सरीखा चलता है. और राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ खेलने वाले हेटमायर ने कुछ ऐसा एक बार फिर से ग्लोबल सुपर लीग 2025 (Global super Legue) में दिखाया. उन्होंने बुधवार को प्रोविडेंस स्टेडियम में फैबियन एलन के खिलाफ पारी के 10वें ओवर में एक के बाद एक पांच छक्के जड़ दिए. हेटयामर की इस पारी से गयाना अमेजन वॉरियर्स ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली. अब शुक्रवार को उसका मुकाबला रंगपुर राइडर्स से होगा.

ICYMI: Shimron Hetmyer went BEAST MODE!🔥



5️⃣ maximums in an over! 🇬🇾 x 🇦🇺#GSLT20 #GlobalSuperLeague #GAWvHH #BetCabana pic.twitter.com/B38wWaKg9k