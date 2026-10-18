'संजू सैमसन भावनाओं के साथ खेल रहे हैं,' पूर्व कोच अभिषेक नायर ने बताया वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं

भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर का मानना ​​है कि खराब फॉर्म के बाद भी निर्णायक पारियां खेलने की संजू सैमसन की क्षमता के कारण, युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी T20I सीरीज में अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. नायर ने यह भी बताया कि कैसे भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन- खासकर बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों की जोड़ी की जरूरत- चयन के फैसले को प्रभावित कर सकता है.

संजू सैमसन के लगातार अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की वजह से भारतीय T20I टीम में उनकी जगह को लेकर अक्सर बहस होती रही है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी को एक संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, नायर का मानना ​​है कि इस विकेटकीपर-बल्लेबाज में एक बड़ी पारी खेलकर पूरी चर्चा को बदलने की क्षमता है, जिससे उनके चयन का फैसला काफी जटिल हो जाता है.

'संजू लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं'

नायर ने 'जियोस्टार' से बातचीत में कहा कि, 'संजू लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं. वह लगातार दो मैचों में रन नहीं बनाते, जिससे लोग सवाल उठाने लगते हैं कि 'वैभव सूर्यवंशी को खेलना चाहिए, संजू सैमसन अपने मौकों का फायदा नहीं उठा रहे हैं, हम कब तक इंतजार करेंगे?' और ठीक उसी समय, वह अचानक 80 रन बना देते हैं. संजू ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको बार-बार उन पर सवाल उठाने का मौका देंगे, और फिर एक बड़ी पारी खेलकर अपने मौकों का पूरा फायदा उठा लेंगे. इसलिए, ऐसे मौके जरूर आएंगे जब उनकी जगह को लेकर चर्चा होगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को अभी इंतजार करना होगा.'

चयन के फैसले पर बोले अभिषेक नायर

नायर ने कहा कि चयन का फैसला केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं होता. टीम का बैलेंस और मैनेजमेंट द्वारा तय किए गए मानक भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने टीम चयन में बार-बार बदलाव करने के संभावित नुकसानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत को अपने टीम कल्चर को बचाए रखना चाहिए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि युवा खिलाड़ियों को सही समय पर मौके मिलें.

अभिषेक नायर ने बताया वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा या नहीं?

उन्होंने कहा कि, 'अगर आप बिना सोचे-समझे फैसले लेते हैं, तो इसका असर वैभव सूर्यवंशी के करियर पर तो पड़ेगा ही, लेकिन टीम के कल्चर पर इसका असर कहीं ज्यादा होगा. इसलिए, मेरे हिसाब से फैसला यह होना चाहिए कि, ‘वैभव, अपने समय का इंतजार करो; तुम्हें भी मौके जरूर मिलेंगे.' नायर ने कहा कि, 'हो सकता है कि किसी ऐसी सीरीज में, जिसमें संजू न हों या उन्हें आराम दिया गया हो, तब वैभव खेलें.