क्या सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास लेंगे उस्मान ख्वाजा? पांचवें एशेज मुकाबले से पहले तोड़ेंगे चुप्पी

Usman Khawaja Will Break Silence on Retirement: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है. सिडनी टेस्ट से पहले सीनियर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के संन्यास पर अटकलें लगाई जा रही हैं. इस मुद्दे पर सिडनी टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ख्वाजा अपनी स्थिति साफ करेंगे. द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, उस्मान ख्वाजा शुक्रवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने टेस्ट भविष्य को लेकर चल रही अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट करेंगे. ख्वाजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम के ट्रेनिंग सेशन से पहले रखी गई है.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने अनुभवी बल्लेबाज से पांचवें एशेज टेस्ट से पहले संन्यास लेने का आग्रह करते हुए कहा है कि ख्वाजा के पास अपना सिर ऊंचा रखते हुए जाने का बेहतरीन मौका है. क्लार्क ने कोड स्पोर्ट्स से कहा,"मुझे लगता है कि यह उस्मान का विदाई टेस्ट मैच होगा. मुझे नहीं लगता कि यह कोई सांकेतिक चयन है. उन्होंने जाहिर तौर पर उसे मेलबर्न के लिए चुना है, इसलिए अगर वे इस तरह गए हैं, तो आप उसे सिडनी के लिए भी चुनें."

क्लार्क ने कहा,"लेकिन मुझे लगता है कि वह इस टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लेंगे. ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीतेगा. उम्मीद है कि वह बड़ा स्कोर बनाकर मैदान पर उतरेंगे. मुझे उस्मान को एससीजी पर शतक बनाते हुए और शानदार प्रदर्शन करते हुए देखना अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत से लोगों को वह मौका नहीं मिलता है."

उस्मान ख्वाजा के लिए मौजूदा एशेज सीरीज मुश्किल रही है. पहले टेस्ट में असफल रहे ख्वाजा को दूसरे टेस्ट में इंजरी की वजह से बाहर होना पड़ा था. एडिलेड टेस्ट में उन्हें बीमार स्टीव स्मिथ की जगह आखिरी समय में प्लेइंग इलेवन में जगह मिली. मेलबर्न में टीम में उनकी जगह बरकरार रही. सिडनी टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में भी उनका चुना जाना तय है. वह इस सीरीज में 2, 82, 40, 29, और 0 का स्कोर कर सके हैं.

माना जा रहा है कि 39 साल के ख्वाजा सिडनी टेस्ट के बाद अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह सकते हैं. 2011 में टेस्ट डेब्यू करने वाले ख्वाजा 87 टेस्ट की 157 पारियों में 43.39 की औसत से 16 शतक और 28 अर्धशतक की मदद से 6,206 रन बना चुके हैं. सीरीज के चौथे मुकाबले के दौरान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 8 हजार रनों का आंकड़ा पार किया है.

