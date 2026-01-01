T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का हुआ एलान, रिकी पोंटिंग ने इस खिलाड़ी के प्रदर्शन में पकड़ी बड़ी कमजोरी

Ricky Ponting Statement on Cameron Green: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने पांचवें एशेज टेस्ट से पहले कैमरन ग्रीन के प्रदर्शन में बड़ी कमजोरियों को उजागर किया, जो शायद एक अहम टेस्ट होगा. उन्होंने कहा कि ग्रीन को अपनी बैटिंग के साथ एक ज़्यादा असरदार तरीका खोजने की ज़रूरत है. मेलबर्न में बल्ले से एक और शांत प्रदर्शन के बाद ग्रीन पर सबसे ज़्यादा दबाव है, जहाँ उन्होंने पहली पारी में 17 रन बनाए और दूसरी पारी में 19 रन पर आउट हो गए. शेफ़ील्ड शील्ड में उनके शानदार फॉर्म के बावजूद, जो उनकी काबिलियत दिखाता है, उनका टेस्ट औसत 32.25 है, और उम्मीदें बढ़ने लगी हैं क्योंकि सब्र खत्म हो रहा है, भले ही 26 साल की उम्र में उनमें साफ तौर पर टैलेंट है.

पोंटिंग का यह भी मानना ​​है कि ग्रीन के बैटिंग पोजीशन में बार-बार बदलाव ने उनके आत्मविश्वास को कम किया है. SEN रेडियो पर बात करते हुए, उन्होंने कहा कि ग्रीन अभी एक "बहुत घबराए हुए स्टार्टर" की तरह दिखते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत करने में दिक्कत हो रही है.

"मैंने ऑस्ट्रेलियाई कैंप में कैमरन ग्रीन के बारे में जो कुछ भी सुना है, वह यही है कि वे सभी सोचते हैं कि वह कितने अच्छे हैं और हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे समझना शुरू करना होगा. उन्हें एक तरीका और एक लय ढूंढनी होगी, खासकर अपनी बैटिंग के साथ, टेस्ट क्रिकेट में जो उनके लिए काम करे," पोंटिंग ने कहा.

"उन्होंने उसे तीन से पाँच से सात पर ले जाया है; वह हर जगह रहा है. वह एक बहुत घबराया हुआ स्टार्टर है; वह बहुत सख्त और बहुत अकड़ा हुआ है, और जैसा कि वह एक बड़ा, लंबा आदमी है, यह शायद इसे और आसान नहीं बनाता है. उसके लिए कुछ चुनौतियाँ हैं. उसे इसे बहुत जल्दी समझना होगा," उन्होंने आगे कहा.

पोंटिंग ने आगे लाबुशेन को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उजागर किया जो SCG टेस्ट से पहले दबाव महसूस कर रहा है, यह देखते हुए कि 31 वर्षीय खिलाड़ी इस एशेज सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है, इंग्लैंड के खिलाफ दो अर्धशतकों के साथ छह कम स्कोर, 20 से कम, बनाए हैं.

"मुझे अब भी लगता है कि इस समय उसमें कई टेक्निकल कमियां हैं. जब मार्नस अपने बेस्ट फॉर्म में होता है, तो वह बैटिंग को काफी आसान बना देता है, लेकिन जब वह अपने सबसे खराब फॉर्म में होता है, तो वह बैटिंग को सच में बहुत, बहुत मुश्किल बना देता है. पिछले कुछ हफ्तों से, उसने बैटिंग को मुश्किल बना दिया है. "उस पर निश्चित रूप से एक सवालिया निशान है. जुलाई 2023 में उसने आखिरी टेस्ट शतक बनाया था; उस दौरान उसका एवरेज काफी गिर गया है," पोंटिंग ने कहा.