अद्भुत ..अकल्पनीय, 427 रन का पीछा करते हुए केवल 2 रन पर ऑल आउट हुई पूरी टीम, यकीन करना हो रहा मुश्किल

Unique feat in cricket: कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं. जो फैन्स को चौंका कर रख देते हैं. यही कारण है कि क्रिकेट को 'अनिश्चितताओं का खेल' कहा जाता है. ऐसा ही कुछ यूके (UK) में खेले गए क्लब क्रिकेट में देखने को मिला, जब 427 रन का पीछा करते हुए टीम दो रन पर ऑलआउट हो गई. क्रिकेट के मैदान पर ऐसा वाकया कम ही देखने को मिलता है. दरअसल, यूके में खेले गए मिडिलसेक्स काउंटी क्रिकेट लीग में नॉर्थ लंदन क्लब और रिचमोंड क्रिकेट क्लब के बीच मिडलसेक्स लीग मैच खेला गया था. मिडिलसेक्स काउंटी क्रिकेट लीग के थर्ड टायर डिविजन वन का एक मैच नार्थ लंदन सीसी (North London CC 3rd XI) और रिचमंड सीसी (Richmond CC 4th XI), मिडेक्स के बीच खेला गया, जिसमें पहले खेलते हुए नार्थ लंदन सीसी की टीम ने 45 ओवर में 6 विकेट पर 426 रनों का स्कोर खड़ा किया. जिसमें नार्थ लंदन क्लब टीम की ओर से डान सिमंस ने 140 रन की पारी खेली तो वहीं, ,जैक लेविथ (43) और बिल अब्राहम्स ने 42 रन बनाए. (A club cricket team in UK chasing 427 gets bowled out for 2 runs)

इसके बाद जब रिचमंड सीसी की टीम बल्लेबाजी करने आई तो करिश्मा हुआ. जब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने रिचमंड सीसी की टीम मैदान पर उतरी तो 5.4 ओवर में केवल दो रन बनाकर पूरी टीम ऑलआउट हो गई. एक ऐसा करिश्मा था जिसे जानकर विश्व क्रिकेट हैरत में हैं. फैन्स यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ क्रिकेट में हो सकता है.

