Umran Malik: जिसे माना जा रहा था भारतीय क्रिकेट का 'शोएब अख्तर', उसे IPL ऑक्शन में नहीं मिला कोई खरीदार, फैन्स भी चौंके

Umran Malik unsold in IPL Mega Auction: आईपीएल में उमरान मलिक(Umran Malik) ने अपनी तेज गेंदबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया था, जब कभी भी आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने की बात होगी तो उमरान मलिक का नाम भी आएगा. उमरान ने साल 2022 के आईपीएल सीजन में 157 km/h की रफ्तार के साथ गेंद फेंककर खलबली मचा दी थी. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल में खेलने वाले मलिक ने अपनी तेज गति के लिए ख्याति अर्जित की थी और भारतीय क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाजों में से एक बन गए हैं. लेकिन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उमरान मलिक को किसी ने नहीं खरीदा है. जिसने फैन्स को चौंका कर रख दिया है. उमरान मलिक का अनसोल्ड होना हैरान कर रहा है. फैन्स सोशल मीडिया पर उमरान मलिक को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं. कई तरह से मैसेज करके फैन्स अपने दिल की बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं.

Umran Malik, once hailed as the fastest bowler in the country, goes unsold. Just a little reminder that the limelight loves hard work and improvement. If skip that, and it'll toss you aside!



