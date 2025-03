SRH vs RR IPL 2025: ट्रेविस हेड ने लगाया इतना मीटर लंबा छक्का, देखकर उछल पड़ीं काव्या मारन, जोफ्रा आर्चर का रिएक्शन हुआ वायरल

Kavya Maran Reaction on Travid Head 105 Meter Long Six SRH vs RR: आईपीएल 2025 के पहले ही मुकाबले में SRH ने अपने परिचित अंदाज में धमाका करते हुए ये बता दिया की आखिर कोई टीम तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड बना सकती है तो वो है हैदराबाद की टीम, मैच से पहले जब ट्रेविस हेड (Travis Head vs RR) ने मैच से पहले ही ये बताया था की फैंस आईपीएल में 300 टोटल देखना चाहते हैं और कुछ ऐसा ही अंदाज़ उनके बल्ले से देखने को मिला. राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ट्रैविस हेड ने महज 21 गेंदों में अर्धशतक जड़कर टीम को धुआंधार शुरुआत दिलाई. SRH ने शुरुआती 6 ओवरों में 94 रन ठोक दिए और यह दिखा दिया कि उनका आक्रामक अंदाज इस सीजन में भी जारी रहेगा.

Hurricane Head graces #TATAIPL 2025 🤩



Travis Head smashing it to all parts of the park in Hyderabad 💪👊



Updates ▶️ https://t.co/ltVZAvInEG#SRHvRR | @SunRisers pic.twitter.com/cxr6iNdR3S — IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2025

हैदराबाद की टीम मालकिन काव्या मारन भी खिलाडियों के हौसलाअफजाई के लिए स्टेडियम में पहुंची, इस दौरान अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने तूफानी आगाज किया था, जिसके बाद अपनी बल्लेबाजी के दौरान ट्रेविस हेड ने 105 मीटर छक्का लगाया और इस दौरान काव्या मारन अपनी खुशी का इजहार करते हुए दिखी और अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जोफ्रा आर्चर के ओवर में बरसे रन

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत जबरदस्त रही. पहले 3.1 ओवरों में ही 45 रन बन चुके थे, लेकिन चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा (11 गेंद में 24 रन) आउट हो गए. हालांकि, इससे रनगति पर कोई असर नहीं पड़ा. राजस्थान के कार्यवाहक कप्तान रियान पराग ने पांचवें ओवर में जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन यह फैसला भारी पड़ गया.

आक्रामक अंदाज में हेड का अर्धशतक

ट्रैविस हेड ने अपने विस्फोटक अंदाज को जारी रखा और मैदान के हर कोने में शॉट लगाए. उन्होंने 31 गेंदों में 67 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 216.12 का रहा. आखिरकार, 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर तुषार देशपांडे ने उन्हें शिमरोन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा.