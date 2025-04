VIDEO: बीच मैदान में ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस के साथ ट्रेविस हेड की हुई तीखी नोकझोंक

Travis Head Clashes With Australia Teammates Glenn Maxwell And Warcus Stoinis: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान में हों और छींटाकशी ना हो... बात पचती नहीं है. आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है. जारी 18वें सीजन का 27वां मुकाबला बीते शनिवार (12 अप्रैल) को हैदराबाद में खेला गया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर विरोधी टीमों को पस्त करने वाले ट्रेविस हेड सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे. वहीं ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस पंजाब किंग्स की तरफ से शिरकत कर रहे थे. पंजाब की तरफ से मिले 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एसआरएच के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड प्रचंड लय में नजर आ रहे थे. उनके रौद्र रूप को देखते हुए मैक्सवेल और स्टोइनिस ने ध्यान भटकाने के लिए उनपर कुछ छींटाकशी की. जिसका उन्होंने भी अपने अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दिया.

बात करें पिछले मुकाबले में ट्रेविस हेड के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 37 गेंदों का सामना किया. इस बीच 178.38 की स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से नौ चौके और तीन बेहतरीन छक्के निकले.

बीते कल पंजाब के खिलाफ खेली गई 66 रनों की अर्धशतकीय पारी उनके आईपीएल करियर की सातवीं अर्धशतकीय पारी थी. खबर लिखे जाने तक उन्होंने आईपीएल में 31 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 31 पारियों में 36.52 की औसत से 986 रन निकले हैं. हेड के नाम आईपीएल में एक शतक और सात अर्धशतक दर्ज है.

