लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के टॉप 10 बल्लेबाज, ये दो नाम चौंकाने वाले

Fastest List A double centurie: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चैड बोवेस (Chad Bowes) ने पुरुषों की लिस्ट ए में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के मामले में ट्रैविस हेड और नारायण जगदीसन को पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को फोर्ड ट्रॉफी में ओटागो के खिलाफ कैंटरबरी के लिए खेलते हुए बोवेस ने 103 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया और आखिरकार 110 गेंदों में 205 रन बनाकर आउट हो गए।

पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का पिछला रिकॉर्ड हेड और जगदीसन के नाम था, जिन्होंने 114 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी. न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के एक वीडियो में बोवेस ने कहा, "अगले एक या दो दिन में यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन जाहिर तौर पर हेगले में यह एक शानदार दिन था और कुछ खास करने का यह एक अच्छा मौका था। ये चीजें स्वाभाविक रूप से, व्यवस्थित रूप से होती हैं। आप इसके लिए योजना नहीं बनाते या ऐसा करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए मुझे खुशी है कि यह मेरा दिन था"

Photo Credit: BCCI

हेड ने 2021/22 मार्श कप में क्वींसलैंड के खिलाफ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए यह उपलब्धि हासिल की, जबकि जगदीसन ने 2022/23 विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ तमिलनाडु के लिए रिकॉर्ड 277 रन की पारी खेली।

लेकिन बुधवार को, बोवेस ने क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में कैंटरबरी को 343/9 रन बनाने में मदद करने के लिए 27 चौके और सात छक्के लगाकर अपने 100वें लिस्ट ए मैच में यादगार प्रदर्शन किया। उन्होंने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, 53 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अगली 50 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा।

न्यूजीलैंड के लिए छह वनडे और 11 टी20 मैच खेल चुके बोवेस ने कहा, "शायद मैं लगातार इतनी अच्छी तरह से गेंद को हिट नहीं कर पाया, इसलिए अधिकांश गेंदों को बीच से निकालकर पार्क के चारों ओर मारना अच्छा रहा। इसकी शुरुआत बहुत अच्छी रही, इसलिए मैं लगातार आगे बढ़ता रहा और यह काम कर रहा था, इसलिए मैंने इस पर बहुत अधिक लगाम लगाने की कोशिश नहीं की और रन गति तेज करने पर ध्यान रखा।"

Top 10 Fastest List A double centuries

103 गेंद- चैड बोवेस- कैंटरबरी vs ओटागो, क्राइस्टचर्च 2024

114 गेंद - ट्रैविस हेड- साउथ ऑस्ट्रेलिया vs क्वींसलैंड, एडिलेड 2021

114 गेंद - नारायण जगदीसन- तमिलनाडु vsअरुणाचल प्रदेश बेंगलुरु 2022

117 गेंद -ट्रैविस हेड- साउथ ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 2015

123 गेंद- बेन डकेट- इंग्लैंड लायंस vs श्रीलंका ए, कैंटरबरी 2016

126 गेंद -जेमी हाउ- सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स vs नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, हैमिल्टन 2013

126 गेंद - ईशान किशन -भारत vs बांग्लादेश, चटगांव 2022

128गेंद - डार्सी शॉर्ट- वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया vs क्वींसलैंड, सिडनी 2018

128 गेंद -ग्लेन मैक्सवेल -ऑस्ट्रेलिया vsअफगानिस्तान, मुंबई 2023

129 गेंद - - पृथ्वी शॉ- नॉर्थहैम्पटनशायर vs समरसेट, नॉर्थम्प्टन, 2023