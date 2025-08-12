न्यूजीलैंड नहीं अब स्कॉटलैंड के लिए खेलेगा यह खिलाड़ी

Tom Bruce Will Now Play for Scotland: टॉम ब्रूस न्यूजीलैंड छोड़कर स्कॉटलैंड की टीम में शामिल हो गए हैं. वह इस महीने के अंत में कनाडा में होने वाली क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 में अपने नए देश के लिए डेब्यू करेंगे. यह सीरीज 27 अगस्त से शुरू होगी. ब्रूस के पिता स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में जन्मे थे. अपने पिता के कारण ब्रूस स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने के पात्र हुए हैं. टॉम ब्रूस 2016 में स्कॉटलैंड डेवलपमेंट के लिए भी खेल चुके हैं, जिसके बाद वह न्यूजीलैंड चले गए.

टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज टॉम ब्रूस 2014 से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से घरेलू खेल रहे हैं. वह 2017 से 2020 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 17 टी20 मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं. हाल ही में उन्होंने गुयाना में ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स का प्रतिनिधित्व किया था.

ब्रूस ने स्कॉटलैंड की टीम से जुड़ने पर खुशी जताते हुए कहा,"मेरे परिवार का स्कॉटिश इतिहास बहुत पुराना है. मुझे पता है कि मेरे स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने पर वह बहुत गर्व महसूस करेंगे. पांच साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के लिए खेलने का सौभाग्य मिला था. अब मैं विश्व मंच पर स्कॉटलैंड टीम को सफलता दिलाने में मदद करना चाहता हूं. मुझे पता है कि यह टीम सफलता हासिल करने और लगातार बेहतर बनने की क्षमता रखती है."

उन्होंने आगे कहा,"मैं 2016 में थोड़े समय के लिए इस सेटअप का हिस्सा था. वह एक शानदार अनुभव था. मैंने स्कॉटलैंड के कई मौजूदा खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ खेला है. इन वर्षों में उनके विकास को देखना अच्छा लगा है. अब मैं उनके साथ दोबारा जुड़ने के लिए उत्साहित हूं."

ब्रूस पहली बार 2015-16 सुपर स्मैश के दौरान सुर्खियों में आए थे, जहां उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 140.25 की स्ट्राइक रेट से 223 रन बनाए. अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर ब्रूस ने अगले सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया, जिसके दम पर उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में जगह मिली. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके हाथ लगातार सफलता नहीं लगी.

ब्रूस ने 17 टी20 पारियों में 122.36 की स्ट्राइक रेट से 279 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक शामिल रहे. स्कॉटलैंड 29 अगस्त से 6 सितंबर के बीच ओंटारियो में कनाडा और नामीबिया के साथ चार मैच खेलेगा. यह मैच टोरंटो के पास किंग सिटी स्थित मेपल लीफ क्रिकेट क्लब में आयोजित होंगे.

