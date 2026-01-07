विज्ञापन
न्यूजीलैंड कैसे जीतेगी T20 World Cup 2026? इन 5 बड़े स्टार को टीम में नहीं मिली जगह

न्यूजीलैंड के बात करें उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

न्यूजीलैंड कैसे जीतेगी T20 World Cup 2026? इन 5 बड़े स्टार को टीम में नहीं मिली जगह
टिम रॉबिन्सन को न्यूजीलैंड की टीम में नहीं मिली जगह
  • न्यूजीलैंड ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मिचेल सैंटनर की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम घोषित की है
  • टीम में डेवोन कॉनवे, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल किए गए हैं
  • टिम रॉबिन्सन, टॉम लैथम, विलियम ओरुरके, विल यंग और जेडजी फाउल्क्स को टीम में जगह नहीं मिली है
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है. आगामी टूर्नामेंट के लिए मिचेल सैंटनर को कप्तान बनाया गया है. टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. जिसमें डेवोन कॉनवे, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके अलावा कई बड़े खिलाड़ियों को नजरअंदाज भी किया गया है. बात करें उन पांच बड़े खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में मौका नहीं मिला है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

टिम रॉबिन्सन

युवा रॉबिन्सन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. हाल के दिनों में रॉबिन्सन का बल्ला जिस तरह से चला है. उम्मीद जताई जा रही थी कि उन्हें आगामी टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में जगह मिल सकती है. मगर ऐसा नहीं हुआ है.

टॉम लैथम

अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लैथम को भी टीम में मौका नहीं मिला है. हालांकि, लैथम कीवी टीम की तरफ से टी20 फॉर्मेट में अब बेहद कम ही नजर आते हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से कुल 26 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 23 पारियों में 25.80 की औसत से 516 रन निकले हैं.

विलियम ओ'रुरके

स्टार तेज गेंदबाज विलियम ओ'रुरके को भी 15 सदस्यीय टीम में मौका नहीं मिला है. ओ'रुरके ने खबर लिखे जाने तक कीवी टीम की तरफ से सात टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको सात पारियों में 26.85 की औसत से सात सफलता हाथ लगी है.

विल यंग

विल यंग भी 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, जो कि चौंकाने वाली बात है. खबर लिखे जाने तक यंग ने कीवी टीम की तरफ से 23 टेस्ट, 52 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. जहां उनके बल्ले से टेस्ट की 41 पारियों में 1215, वनडे की 52 पारियों में 1694 और टी20 की 19 पारियों में 344 रन निकले हैं.

जेडजी फाउल्क्स

23 वर्षीय खिलाड़ी जेडजी फाउल्क्स को भी मायूसी हाथ लगी है. उन्हें आगामी सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 16 पारियों में 18 सफलता हाथ लगी है. वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने नौ पारियों में 60 रन बनाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड की टीम

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलेन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी.

ट्रैवलिंग रिजर्व – काइल जैमीसन

