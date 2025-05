VIDEO: ये माइकल फेल्प्स नहीं टिम डेविड हैं, चिन्नास्वामी स्टेडियम में करामाती स्लाइड से सबको बना दिया दीवाना

Tim David Enjoyed The Rain During Practice Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी टिम डेविड का एक वीडियो साझा किया है. दरअसल, आईपीएल 2025 के शेष बचे मुकाबलों का आगाज 17 मई से हो रहा है. टूर्नामेंट का 58वां मुकाबला कल यानी कि आगामी शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाईट राइडर्स के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व बेमौसम बारिश के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में टिम डेविड को स्विमिंग का लुत्फ उठाते हुए देखा गया. जिसका वीडियो आरसीबी की तरफ से भी साझा किया गया है.

साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि बारिश के बीच जहां टीम के अन्य स्टाफ और खिलाड़ी रूम की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं डेविड बारिश का लुत्फ उठाने में व्यस्त नजर आए. कंगारू खिलाड़ी ने इस दौरान मैदान में दौड़ लगाते हुए कुछ करामाती स्लाइड भी लगाए. जिसे देख ड्रेसिंग रूम में मौजूद अन्य सदस्य मुस्कुराने पर मजबूर हो गए.

Tim David ❌

Swim David ✅



Bengaluru rain couldn't dampen Timmy's spirits… Super TD Sopper came out in all glory. 😂



This is Royal Challenge presents RCB Shorts. 🩳🤣#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2025 pic.twitter.com/PrXpr8rsEa