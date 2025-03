न्यूजीलैंड ने इस बल्लेबाज को भुला दिया गया, अब जड़ दिया घरेलू इतिहास का तीसरा सर्वश्रेष्ठ तिहरा शतक

फैंस से एक बार को पूछेंगे, तो याद करने पर भी उन्हें नहीं आएगा कि टॉम ब्रूस (Thomas Bruce) कब आखिरी बार न्यूजीलैंड के लिए खेले थे! ब्रूस न्यूजीलैंड के लिए 17 टी20 मैच खेल चुके हैं. मैच कम हैं, औसत सिर्फ 18.60 का है. साल 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ करियर शुरू करने वाले ब्रूस आखिरी मैच जब 2020 में खेले हों, तो भला किसी को नाम याद होगा. बहरहाल, उम्र के 34वें साल में टॉम ब्रूस ने वह कर डाला है, जो बड़े-बड़े पूरे जीवन भर नहीं कर पाते. और शुक्रवार को टॉम ब्रूस (Thomas Bruce) न्यूजीलैंड प्रथमश्रेणी क्रिकेट इतिहास में तीसरा सर्वश्रेष्ठ तिहरा शतक जड़ दिया.

न्यूजीलैंड घरेलू प्रीमियर टूर्नामेंट के पांचवें राउंड का मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और ऑकलैंड के बीच 5 मार्च को शुरू हुआ था. ऑकलैंड ने टॉस जीतकर पहले टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. शुरुआत में जल्द सफलता मिली और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स का स्कोर जल्द ही 3 विकेट पर 75 रन हो गया. फिर यहां से कप्तान टॉम ब्रूस मैदान पर उतरे.

345. The 3rd highest first-class score in NZ first-class cricket history. The only man to have scored more in an innings than the great left-hander Bert Sutcliffe. That's pretty fine company, @TomBruce42 🫡💯💯💯



