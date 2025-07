इन 3 गुणों ने सचिन का दिल जीत लिया, सचिन काखुलासा, इसे बताया वर्तमान में पसंदीदा टेनिस खिलाड़ी

Sachin's favorite tennis player: इंग्लैंड पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है. वजह यह है कि भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के साथ-साथ, वहां विंबलडन भी जारी है. टेनिस चैंपियनशिप का आनंद लेने के लिए तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स टेनिस कोर्ट पहुंच रहे हैं. शुक्रवार को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी कार्लोस अल्काराज और टेलर फ्रिट्ज के बीच खेला गया सेमीफाइनल मैच देखा. मैच के बाद सचिन ने जियोहॉटस्टार से बात करते हुए कहा, 'मैं जॉन मैकेनरो का प्रशंसक रहा हूं. मुझे याद है, मेरे सभी दोस्त ब्योर्न बोर्ग का समर्थन करते थे, लेकिन किसी वजह से, मैं हमेशा मैकेनरो का समर्थन करता था. मैं उनकी तरह हेडबैंड भी पहनता था. इस उम्मीद में कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, तो लोग मुझे मैकेनरो कहेंगे.'

उन्होंने कहा, 'फिर मुझे रोजर फेडरर ने बहुत प्रभावित किया. राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच का खेल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन, किसी न किसी वजह से फेडरर मुझे ज्यादा प्रभावित करते हैं.' वैसे सचिन तेंदुलकर और रोजर फेडरर के बीच दोस्ती चर्चित रही है.

Wimbledon Commentator Andrew Castle- "The Little Master Sachin Tendulkar, possibly the Greatest Batsman of All Time". pic.twitter.com/EMIaqG8e7e