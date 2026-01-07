IPL से बैन हुए मुस्तफिजुर रहमान को लेकर PCB ने कर दिया बड़ा ऐलान, ICC-BCB की बैठक टली

Mustafizur Rahman Join PSL 2026 PCB Announced: भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच मंगलवार को होने वाली एक ऑनलाइन बैठक नहीं हो सकी. इस बैठक में T20 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका कराने को लेकर चर्चा होनी थी. हाल ही में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को टीम से बाहर करने को कहा. BCCI ने इसकी वजह “आसपास के हालात” बताई, जिसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है.

इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के कारण वह अपनी राष्ट्रीय टीम को अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने को लेकर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है.

इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान अगले सीज़न में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) खेलेंगे, जबकि अभी PSL की नीलामी भी नहीं हुई है.

Mustafizur Rehman has joined PSL after getting banned from the IPL. pic.twitter.com/FDaOhXXHaf — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 6, 2026

BCB के सूत्रों के मुताबिक, उनके अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल चाहते हैं कि ICC भारत में सुरक्षा को लेकर भेजी गई उनकी ई-मेल का लिखित जवाब दे. यह मांग उस समय सामने आई जब BCCI ने KKR को मुस्तफ़िज़ुर के साथ हुआ 9.2 करोड़ रुपये का करार खत्म करने का निर्देश दिया.

इसके जवाब में BCB ने ICC को पत्र लिखकर मांग की कि भारत में होने वाले उनके लीग मैच श्रीलंका में कराए जाएं. बांग्लादेश को कोलकाता में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ़ तीन मैच खेलने हैं, जबकि नेपाल के खिलाफ़ मैच मुंबई में तय है.

ICC इस मामले में कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिनमें मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करना भी शामिल है. लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ़ एक महीना बचा है, इसलिए ऐसा करना आसान नहीं होगा. इससे मैचों की तारीखें, टिकटों की बिक्री और टीवी प्रसारण से जुड़े कई मसले खड़े हो सकते हैं.

एक और विकल्प यह है कि ICC बांग्लादेश से कहे कि वह अपनी सुरक्षा टीम को भारत भेजकर हालात का जायज़ा ले. आखिरी विकल्प यह भी है कि अगर बांग्लादेश मौजूदा जगहों पर खेलने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए. अब देखना यह है कि ICC इस पूरे मामले में क्या फैसला लेती है.

(PTI इनपुट के साथ)